Todos Comen: el portal de venta de alimentos de la producción popular

El Instituto para la Producción Popular (IPP) lanzó el portal web “Todos Comen” de venta de alimentos producidos por pequeñas y medianas empresas, cooperativas, de la agricultura familiar con distribución a todo el país.

El coordinador del IPP, Enrique Mario Martínez, dijo a Télam que se trata de “un portal de comercio electrónico de alcance y distribución nacional porque hay una compañía de comercio electrónico que va a hacer la distribución en toda la Argentina, salvo Tierra del Fuego por limitaciones aduaneras”.

El portal ofrece alimentos que no necesitan cadena de frío, producidos por “empresas pequeñas o medianas, cooperativas o familiares, de todo el país, que normalmente no están presentes en las góndolas de los hipermercados, porque los esquemas económicos y financieros de la comercialización no les resultan nada ventajosos”, informa el sitio web.

Martínez explicó que el pago al productor, por su mercadería puesta en Buenos Aires, es rigurosamente el 80% de lo que paga el consumidor final.

En este sentido, señaló que como la diferencia que existe entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor incluye gran parte del costo del flete hasta el domicilio del consumidor, esto significa que el margen que queda para la distribución es mínimo.

El Programa de Alimentos del IPP, [email protected] Comen, te lleva alimentos de la producción popular al mejor precio a partir del 30 de noviembre. Enterate cómo ingresando a https://t.co/bCJWXTdPKT — IPP (@IPPccolectiva) November 18, 2020

Martínez explicó que el sitio ofrece “más de 100 productos que se van expandiendo permanentemente, incorporando todas las cooperativas o empresas de la agricultura familiar que nos solicitan y las empresas pequeñas y medianas que cubren los vacíos que hoy la agricultura familiar no puede brindar”.

“Tenemos una situación única porque hay cooperativas muy pequeñas que producen comino deshidratado en la puna que están en nuestro menú pero al mismo tiempo (está) Agricultores Federados Argentinos que es una cooperativa muy grande, que está en la zona de Rosario y también se encuentra en el menú: es decir, cubrimos lo que el consumidor necesita con empresas que están fuera de los supermercados”, resaltó.

De este modo, todo producto de la agricultura familiar que se puede ofrecer y cumpla con la reglamentación de Senasa, está presente, “pero toda vacancia de oferta, se cubre con empresas de mayor dimensión”, añadió.

Los productos pueden llegar a todo el país a través de la incorporación de la empresa de logística de alcance nacional que garantiza la distribución puerta a puerta.

Martínez destacó que con esta iniciativa intentan mostrar “a una cantidad de productores pequeños aunque compartan el portal con los más grandes, que es posible conseguir una fracción apreciable de lo que paga el consumidor, o sea respetar al productor”.

Asimismo, agregó que se busca “demostrar como política pública que se puede encontrar camino para sumar muy pequeños, pequeños y medianos productores y hacer una lógica de abastecimiento directo distinta de la concentración de las grandes marcas”.

“Y tercero, a escala del IPP, el pequeño margen que a nosotros nos queda, después de pagar el flete, pensamos destinarlo a fortalecer la capacidad de producción de algunas cooperativas pequeñas”, añadió.

Al portal, se accede por el sitio www.todoscomen.produccionpopular.org.ar