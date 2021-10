10 definiciones del ministro Moroni sobre el mercado laboral en Argentina

El ministro de Trabajo Claudio Moroni dio precisiones sobre los distintos proyectos en materia laboral que viene trabajando el gobierno y acerca de la reactivación del empleo, como así también del desarrollo de las paritarias.

El funcionario defendió las leyes laborales vigentes y confirmó que las normativas sobre prohibición de despidos y la doble indemnización quedarán sin efecto una vez «normalizado» el mercado laboral.

Lo dijo durante una entrevista radial en Toma y Daca por AM 750, donde también hizo referencia a cambios en el monotributo, la negociación con el FMI y el tema que «más nos preocupa», la inflación.

1- «No estoy de acuerdo con una reforma laboral integral. El período de mayor crecimiento del empleo en Argentina fue 2007 y 2011 y con las normas laborales vigentes. Las normas laborales no entorpecen el empleo. Nuestra legislación laboral es una legislación protectiva porque no es simplemente una regulación del contrato, es un modelo de sociedad, con protecciones contra despidos y con representaciones colectivas fuertes».

2- «Los problemas del empleo tienen que ver con los ciclos económicos, cortos, que tenemos en Argentina con destrucción de empleo, programas económicos que duran poco tiempo, inestabilidades políticas pero no con las normas laborales».

3- «La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron medidas extraordinarias para situaciones extraordinarias. No eran normas que vinieran a quedarse incorporadas en el derecho argentino porque para mí en condiciones normales el derecho argentino tiene suficiente grado de protección al trabajador. No requiere protecciones adicionales».

4- «(La prohibición de despidos y la doble indemnización) rigen hasta el 31 de diciembre, en ese momento si las circunstancias se han normalizado en materia de empleo y de todo lo que quisimos evitar al momento de dictarlas, las normas caducarán porque eran de emergencia dictadas para situaciones extraordinarias».

5- «La percepción del mercado laboral hacia fin de año es que vamos a haber recuperado todo el empleo perdido. El sector que más trabajadores ocupa es el servicio y era el sector más restringido. Reapareciendo los servicios vamos a recuperar todos los empleos perdidos. El empleo en el sector manufacturero y la construcción está en niveles prepandemia. Nos están faltando los servicios pero vamos a ver qué va pasar con las restricciones».

6- «En la negociación con el FMI hay determinados puntos básicos donde hay coincidencia total en el Frente de Todos: hay que normalizar la economía, a las deudas con el Fondo hay que refinanciarlas de modo que sea compatible con el proyecto de desarrollo que tiene el Frente. En eso hay acuerdo pleno».

7- Empleo joven. «El programa Te sumo viene funcionando muy bien. Hoy tenemos unos 2700 chicos incorporados a las empresas a través del programa. Es razonable que veamos de ampliarlo. Per no es lo único: bajamos las contribuciones patronales a las provincias del gran norte, estamos haciendo lo mismo con las trayectorias de formación para contratar a jóvenes y estamos trabajando en el puente entre los programas del ministerio de Desarrollo y los de Trabajo. Eso lo hicimos con los acuerdos en la construcción, gastronómicos y estamos a punto de sacar un decreto que dará un marco a estos acuerdos. Tenemos incentivos al empleo formal y lo estamos llevando adelante».

8– Cambios en Monotributo. «Es un proyecto en el que está trabajando hace tiempo la AFIP , es un buen proyecto porque muchas veces las barreras a la formalidad no están dadas por las normas laborales si no por las normas tributarias. El esquema de monotributo nació con una idea y se fue modificando, sí hay que convertirlo en una puerta de entrada a la formalidad. La AFIP está trabajando en convertirlo en eso, para que no sea una barrera de acceso a la formalidad».

9- Trabajo de ciudado. «Hay un proyecto que está trabajando un equipo del ministerio en una mesa con el ministerio de Mujeres con la idea de armar un esquema marco de lo que serían las regulaciones en materia de cuidado. Claramente, el cuidado es un tema que requiere atención especial tanto en su aspecto regulatorio como profesión, hay que enfocarlo desde un punto de vista de una carrera de un tema profesional laboral como desde el punto de vista de lo que serían los centros de atención de primera instancia. Ambas cosas son importantísimas».

10– «La inflación es lo que más nos preocupa. La Argentina viene con una larga historia inflacionaria y encima el mundo está con inflación ahora. Estamos en un momento complejo. Estamos tratando de ordenar la inflación. Aún con este mes de inflación (3,5% en septiembre), el 90% de las paritarias vienen ganando. El objetivo es que los salarios crezcan por encima de la inflación. Si es necesario reabrir las discusiones, se abrirán».