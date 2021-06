10 personajes de la mitología nórdica: dioses, héroes y criaturas

Para entender la cultura y las creencias de algunos lugares del mundo es importante retroceder al pasado y prestar atención a la mitología, como es el caso de la nórdica, que incluye la de todos los pueblos escandinavos germanos, y que narra las hazañas, leyendas y mitos de diferentes dioses.

La similitud de la mitología nórdica con la mitología griega y con otras creencias politeistas es notable, aunque, lógicamente, los personajes e historias varían, destacando a Odín, el dios de los dioses y de todo, así como al conocido Thor, dios del trueno, siempre representando junto a su martillo.

Así, para conocer mejor la cultura y la mitología nórdica, estos son algunos de los personajes más relevantes, que van unidos a algunos mitos y leyendas de interés.

Odín, dios de dioses

Asgard era el lugar donde habitaban los dioses y las diosas que formaban una asamblea presidida por el más importante de todos ellos, Odín, dios de los dioses y padre de todo. Dios de la guerra, dios de la muerte, dios de la sabiduría o dios de la magia son otros atributos para este personaje, que sería el equivalente al poderoso Zeus

Tras arrancarse el ojo derecho, beber de Mimir y pasar nueve días colgado del árbol mundo para descubrir el secreto de las runas, Odín alcanzó la sabiduría universal, según narra Muy Historia.

Frigg, la esposa de Odín

Entre el grupo de la asamblea integrado por las féminas, destaca Frigg, que presidía y representaba el grupo de diosas. Es la esposa del poderoso dios Odín, además de ser vidente y tener gran poder que le otorgaba su sabiduría.

Es conocida también por ser la diosa del amor y del matrimonio, una de las diosas más representadas y adoradas de la mitología del norte de Europa.

Los hermanos Höðr y Baldr, hijo de Odín y Frigg

Baldr es el hijo de Odín y Frigg, por lo que también está en un alto rango dentro de la jerarquía de la mitología griega. Es considerado el dios de la paz, la luz, la naturaleza y la belleza.

Sin embargo, en el lado opuesto se encuentra su hermano, Höðr, que era ciego y estaba considerado el dios de la oscuridad. Finalmente, este terminó por matar a su hermano debido a un engaño propiciado por el dios Loki.

Loki, el dios del engaño

Loki es, más que un dios, un miembro de la raza de los gigantes, conocido por ser aliado y enemigo a partes iguales de los dioses.

Las leyendas cuentan que Frigg hizo jurar a todas las criaturas, animales y plantas que no dañarían a Baldr, su hijo favorito. Loki, celoso por ello, descubrió que el muérdago no había hecho el juramento y engañó a Höðr para que disparase a su hermano Baldr una flecha de muérdago y, pensando este que no le haría nada, el dios ciego disparó al corazón de su hermano y lo mató.

Thor y su martillo

Es uno de los personajes más conocidos de las creencias nórdicas gracias a su aparición en las historias de Marvel. Representado siempre con su martillo, sus guantes y el cinturón mágico, es el dios del trueno, de la fuerza y de la humanidad. Está muy cercano a Odín en la jerarquía, por lo que es otro de los protagonistas poderosos de las historias de mitológicas.

Protector del resto de dioses, Thor es concebido como un personaje fuerte y valiente, aunque acabó muriendo durante un combate contra la serpiente Jörmungandr durante el Ragnarök.

Sif, amante de Thor

En relación a Thor, destaca la diosa Sif. Aunque ambos tuvieron descendencia con otros personajes, la leyenda narra que Thor y Sif eran amantes y esposos. Además, Sif es la diosa de la belleza, de la fertilidad y del amor.

Heimdal, el guardián

Heimdal, es considerado el dios blanco y es el guardián del Asgard. Se caracteriza por tener muy desarrollados la visión y oído. Heimdal también es responsable de hacer sonar el cuerno Gjallarhorn cuando llegue el Ragnarök, es decir, la batalla del fin del mundo, donde este acabaría muriendo en combate frente a Loki.

Hela, reina de los muertos

Entre las relaciones y jerarquías de la mitología nórdica destaca también Hela, que es la hija de Loki. Está considerada la diosa de la muerte, por lo que es la máxima figura dentro del reino de los muertos, por lo que equivaldría a la diosa Hades.

Es representada de forma muy curiosa, ya que media parte de su cuerpo corresponde con una bella mujer, mientras que la otra mitad representa un cadáver en descomposición.

Freyr y su barco mágico

Por último, entre lo muchos otros personajes importantes de la mitología, es muy curioso el de Freyr. Se trata del dios de la virilidad, la riqueza y la monarquía y es famoso por su barco mágico, en el que cuenta la leyenda que viajaba siempre a viento favorable y que se podía guardar en una bolsa.