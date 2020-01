16 AÑOS DESPUÉS. | 7miradas

Federico Pinedo arma su vida, que nunca será del todo privada en tanto la política es una parte constituida de ADN. Tras 16 años se despide del Congreso donde deja su marca. Le parece insólito que el Parlamento haya votado la gran cesión de fondos al Gobierno por estado de emergencia pública y tiene por cierto que el peronismo jamás se lo habría votado a Cambiemos.

“Alberto Fernández hizo una cosa extraordinaria, que es conseguir fondos sin que el Congreso opine en qué se van a gastar. Es insólito, porque típicamente el Congreso decide en qué se gastan los fondos públicos. Acá hizo al revés: le han dado un montón de plata al Poder Ejecutivo y no saben qué van a hacer con eso. Esto al Presidente le da una libertad de maniobra positiva para él.

-¿El Congreso, definitivamente, no hubiera votado una ley de este calibre al ex presidente Macri, porque siempre que el peronismo es oposición, a cambio de cada ley hay que dar algo, como recursos para gobernadores; y acá no los hubo. Nosotros en Cambiemos, teníamos instancias de discusión antes de medidas tan importantes.

Sobre Mauricio Macri opina que tiene que tener el rol que él quiere tener, de aporte, de colaboración con su partido, con el país, con la experiencia de sus éxitos y sus frustraciones. Él quiere ayudar y eso es lo que va a hacer.

Pinedo opina que “hoy por hoy diría que es Horacio Rodríguez Larreta que se perfila para liderar esa fuerza, porque le parece que ha mostrado condiciones de acuerdo político y de gestión importantes.” Y observa: “El gobierno anterior tuvo un mecanismo de toma de decisiones muy concentrado y eso no tenía que ver con la UCR. Es muy distinto gestionar con normalidad que cuando estás en crisis, que es un momento de acompañar más que de hacer largas discusiones. Ahí aprendimos todos que hay que tener un mecanismo de toma de decisiones que permita poner arriba de la mesa distintos puntos de vista y que nadie tenga miedo de decir lo que piensa.”

“Marcos Peña ha hecho un montón de cosas buenas, y sí tenía un mecanismo de toma de decisiones cerrado. Creo que fue un error pero es absurdo detenerse siempre en las cosas negativas y no en el montón de cosas positivas.”

“Le atribuyo la derrota de Juntos por el Cambio a la economía. La Argentina tenía un grave desequilibrio macroeconómico. Macri trató de tapar ese agujero. En 2016, generando confianza; en 2018, con el enorme apoyo financiero del Fondo Monetario. Pero no logramos el equilibrio de fondo y estos paliativos no fueron suficientes. Eso generó una nueva crisis cíclica, que debió haber estallado en 2016 y explotó en 2018.”

“Hubo un exceso de optimismo y, por lo tanto, de gasto en 2016 y 2017, y eso llevó a la necesidad de hacer un ajuste, muy recesivo, en 2018.”

“Yo era partidario de un plan de estabilización que terminara con la inflación y eso requería control del tipo de cambio y el FMI no estaba de acuerdo. Eso le hizo daño a la Argentina innecesariamente. En ese contexto, Dujovne hizo lo que pudo.”

“Dos tercios del endeudamiento de Macri fue para pagar deuda del gobierno anterior, con lo cual evidentemente hacía falta. Lo que pasa es que había deudas ocultas o que la gente no tenía muy en la cabeza, como la deuda del Club de París, la de los fondos buitre, que no habían pagado, o la que tenía el Estado con el Banco Central. Cuando llegó Macri había una deuda de 150.000 millones de dólares.”

“No hay medidas económicas todavía. Lo único que tenemos son los discursos del ministro, que dice que va a un equilibrio macroeconómico y a un plan integral que lleve a bajar la inflación. Creo que es lo que hay que hacer. Lo que no estoy seguro es de si lo van a hacer.”

“El Presidente en la Argentina es una persona muy poderosa, muchísimas cosas dependen de su sola firma. En ese sentido, me parece que gobierna el Presidente. Ahora, el jefe político del oficialismo es claramente la ex presidenta. Eso es inusual.”

“Hay que pensar más en la Argentina que en nosotros. Tenemos que hacer todo lo posible para que el Gobierno no fracase. Hay que tener equilibrio macroeconómico bajando la inflación y bajando la pobreza. En 2021 y 2023 tiene que ganar el que represente mejor las necesidades del pueblo en ese momento. Si somos sensibles e inteligentes, podríamos ser nosotros.”