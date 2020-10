17 de octubre, Día de la Lealtad: Duhalde, Acuña y Barrionuevo resaltaron la figura de Perón y marcaron diferencias con Alberto Fernández

Acto del peronismo por el 17 de octubre. NA.

Un amplio sector del peronismo, encabezado por la CGT y las 62 Organizaciones recordó este viernes desde las 18 horas en el centro porteño, un nuevo 17 de octubre, fecha clave en el Partido Justicialista.

“Al cumplirse 75 años de aquel glorioso 17 de octubre de 1945 que signó el nacimiento del peronismo, la Argentina se encuentra ante una crisis profunda que exigirá un gigantesco esfuerzo de reconstrucción nacional. Ese objetivo no puede ser la obra exclusiva de un gobierno. Requiere el concurso solidario de todo el pueblo argentino. Porque, como nos enseñó Perón ‘a este país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie’”, se dijo en un fragmento del comunicado leído.

La ceremonia se realizó al pie del Monumento a Juan Domingo Perón, que en octubre de 2015 había inaugurado por el ex presidente Eduardo Duhalde, uno de los presentes en el acto de hoy.

Tras una breve bendición religiosa, fue Carlos Acuña, uno de los máximos dirigentes de la CGT quien tomó la palabra.

“Es un momento muy importante. Perón estaba preso en la Isla Martín García por dignificar al pueblo argentino“, sostuvo el dirigente sindical.

“Ese 17 de octubre obligó a los militares a pedirle a Perón que vuelva y que salga a calmar al pueblo, y que se comprometa a que iban a convocar a elecciones”, continuó Acuña.

En el mismo sentido, sostuvo “quiero agradecerle a Perón darnos la oportunidad de organizarnos para tener los derechos que aún hoy seguimos teniendo“; tras lo cual agregó: “Hoy más que nunca extrañamos las políticas de Perón y Evita”.

Así mismo, Acuña se mostró crítico con el Gobierno de Alberto Fernández, al afirmar que “los gobiernos, de antes y de ahora, tienen que encargarse de que haya trabajo“.

Eduardo Duhalde y Carlos Acuña. NA.

También enfatizó que “no puede ser que en Argentina un trabajador que gana $40.000 sea pobre y uno que gana $50.000 pague Ganancias”.

“Le pido al Presidente que no le falle al pueblo, primero está la Patria. Él tiene la posibilidad de conducir al país a un bienestar social equilibrado. Los trabajadores le garantizamos que cuente con nosotros para lograr una mayor distribución de la riqueza”, señaló el sindicalista en su mensaje.

Finalmente, aseguró Acuña que “el presidente tiene la posibilidad de conducir al bienestar del país”.

Horas antes del acto, José Luis Barrionuevo también apuntó contra el mandatario y sostuvo que Alberto Fernández “no es peronista” y que “lo ha manifestado en varias ocasiones”.

Una vez culminado el discurso, un grupo de dirigentes peronistas colocaron ofrendas florales en el monumento a Perón. Entre ellos estuvieron el propio Acuña, el ex mandatario Eduardo Duhalde, Claudia Rucci, José Luis Barrionuevo y Guillermo Moreno.

Tras finalizar el acto, también habló el ex presidente Duhalde.

“Argentina pasa por uno de los momentos más difíciles y necesitamos juntarnos”, sostuvo.

Y agregó: “El pasado no puede cambiarse, convocamos al futuro, que es una construcción colectiva. Tenemos que ocuparnos del futuro”, dijo Duhalde ante la prensa.

Con ese marco sostuvo también que “no nos podemos pelear más, apuntamos a la unidad de toda la Argentina. La Argentina va a salir trabajando y no produce lo que hay que producir. Por qué no discutimos el cómo hacerlo y nos dejamos de joder”, sostuvo Duhalde.

Por último, Duhalde dijo: “Yo no hablo mal de nadie. Critico las políticas, pero no a las personas”.

