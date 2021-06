18 programas para contener Precios y Top 5 en Inflación Mundial

2- Zimbabwe 622,78 %

3- Sudan 141,6 %

4- Líbano 85,45 %

5- Suriname 49,7%

6- Argentina 36,7 %

El Gobierno cree tener en sus manos las herramientas para contener la inflación que desde Enero 2021 a Mayo supera el 20 %. Pasa por 18 programas y acciones. Les pido disculpas si he omitido alguno. Seguramente pueden ser más. Detallamos algunas de las acciones:

1- Precios Cuidados

2- Canasta Ahorro en Ferias Populares

3- Super Cerca: Canasta Precios Congelados 180 días

4- Acuerdo Precios Lácteos en Precios Cuidados

5- Acuerdo para mantener precios insumos petroquímica en la industria hasta Fin de Año

6- Acuerdo de Precios con Fabricantes de Electrónica hasta 31 de Octubre

7- Precios Máximos

8- Canasta Cortes Carnes Económicos

9- Mercado Federal Ambulante

10- “Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica” (SIPRE) para “detectar desequilibrios de precios entre los eslabones de una cadena de valor”.

11- Creación del Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE)

12- Ley de Góndolas con exhibición especial de Precios Mínimos

13- Precios Máximos Industria Farmaceútica

14- Acuerdo con empresas de la Construcción para garantizar provisión de Materiales

15- Multas y Sanciones a Empresas

16- Retraso Tarifas

17- Retraso Tipo de Cambio Oficial frente a Inflación General

18- Proyecto Ley para Bajar Tarifas

Los países de América Latina que no cuentan con muchos de estos programas ni siquiera los utilizan exceptuando Venezuela han tenido durante el mes de mayo una inflación acumulada menor a la que Argentina tiene en el mismo mes. Incluso dos países tienen deflación que es la baja generalizada de los precios de los bienes y servicios. Son el caso de Ecuador y Bolivia.

Ninguno de los Países han tenido ni tienen a Mayo de 2021 Inflación Interanual de dos dígitos. Salvo Argentina y Venezuela. Le dejo los datos abajo sin el criterio estético de las banderitas para que no llame la atención que nuestra bandera flamea pero de recalentamiento de precios permanente.

Venezuela 2960 %

Argentina 45 %

Brasil 8 %

Uruguay 6,6%

México 5,8 %

Paraguay 3,7 %

Chile 3,6%

Colombia 3,3 %

Perú 2,4%

Bolivia 0,5 %

Ecuador -1,13 %

Estimado Lector. Argentina tiene un Ministro de Economía que se llama Martín Guzmán. En Febrero 2021 manifestó que “reducir la inflación es una prioridad y es un problema macroeconómico” en encuentro con empresarios en el Museo del Bicentenario. Recibió el aplauso acalorado de todos los presentes. Argentina tenía un Ministro que le decía a todos los presentes que el resto de los países tiene baja inflación por que han logrado resolver su macroeconomía y no se ocupan en forma insistente en resolver la microeconomía diciéndole al empresario a cuánto debe vender, a que cantidad, cuantas máquinas deben estar funcionando, donde tienen que llegar sus productos, como tiene que ser el precio final, como tiene que estar dispuesto en góndola, como tiene que estar el etiquetado, cuanta cantidad debe producir para el mercado interno y cuanto para el mercado externo, como debe ser el packaging y la señalitica en góndola, entre otros.

El testimonio se diluyó en la acción. El gesto y la sinceridad se fue perdiendo en su propio partido de gobierno tensionando la mirada técnica con una mirada política de corte eleccionario. Para su gobierno la acción no debe ser de la gestión pública sino de los empresarios que aumentan los precios y se deben incrementar los programas de congelamiento, control y restricciones. El Estado para el gobierno está para garantizar los precios de los bienes básicos frente al impulso desenfrenado del mercado por subirlo.

Estimado Lector. Cuando un bien es ofertado en exceso con poca demanda su precio cae. Solo le diría que por ahí el resto de los países no estaría ofreciendo el real, sol peruano, peso mexicano o chileno a mansalva y su poder adquisitivo por lo que vemos no cae. Quizás sin los 18 programas, bajando el déficit fiscal sin más ajuste e incremento de impuestos al sector privado logra que el peso argentino no esté sobre ofertado por una emisión monetaria que con estos programas no genera ningún incentivo para que haya bienes y servicios en contraprestación con producción creciendo por encima de esa emisión.

Solo es un punto de vista de un argentino que ve que en el resto de los países de América Latina hacen lo que acá nosotros decimos que no hay que hacer por qué nuestro problema es “multicausal”.

Le digo algo más estimado lector y cierro esta columna excediéndome de los caracteres pensados para la misma. Dentro de esa justificación multicausal en mi país Argentina se ataca a la inflación con programas similares desde hace una década y media y la inflación no baja, es de dos dígitos y manteniéndose siempre en el top 10 mundial. Quizás la causa no sea “multi” sino “una” y no la queramos resolver.