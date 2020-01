2.020 dólares de propina para celebrar el nuevo año | Blog Mundo Global

El pasado domingo una pareja acudió a comer al Thunder Bay River, un pequeño restaurante de Alpena (Michigan, EE UU), y cuando fueron a pagar la cuenta de 23 dólares (unos 20 euros) decidieron dejar una propina que era casi 90 veces esa cantidad: 2.020 dólares (1.800 euros). El obsequio estaba acompañado de una felicitación de año nuevo para Danielle Franzoni, la camarera que les había atendido.

Franzoni no podía creer en un primer momento su suerte, pero el gerente del restaurante le aseguró que la propina era para ella. “Cosas como esta no le pasan a la gente como yo”, declaró la empleada al diario The Alpena News. Franzoni, madre soltera de 31 años, se había mudado recientemente a Alpena para “comenzar de nuevo” tras haber vivido en un refugio por su adicción a las drogas. “Ellos no saben nada de mi historia, de dónde vengo. No saben lo difícil que ha sido”, comentó Franzoni sobre la pareja que le dejó la generosa suma.

“Soy camarera. No gano mucho dinero, me llevaría meses ahorrar 2.000 dólares”, aseguró la mujer a CBS News. La empleada ha explicado que utilizará el dinero para recuperar su permiso de conducir y ahorrar. Además, tras su golpe de suerte, Franzoni visitó otro restaurante y dejó ella misma 20,20 dólares de propina. “Es mi forma de devolver el favor”, explicó.

La propina que recibió Franzoni forma parte de un reto viral que bajo el nombre 2020 tip challenge pretende recompensar a los camareros con cifras que formen los números del nuevo año. Ya sean 2.020 dólares o 20,20. No es la primera vez que surge una iniciativa de este estilo para tratar de compensar los bajos sueldos de los empleados de la restauración en EE UU. En 2018, surgió el Tip The Bill Challenge que proponía dejar una propina del mismo valor que la consumición.