2022: LOS RIESGOS | 7 miradas

Martin Wolf*. Aunque 2021 fue un año de sólida recuperación económica, esa recuperación no fue ni universal ni completa. Las perspectivas para 2022 son peores que las previstas por el Fondo Monetario Internacional (FMI): los principales culpables, según ha afirmado, son la variante ómicron de Covid-19, la escasez de suministros y una inflación inesperadamente alta. La caída en las previsiones es particularmente pronunciada en el caso de Estados Unidos y de China. La incertidumbre es grande, con los riesgos concentrados a la baja. Sobre todo, se puede argumentar que el caso de referencia del Fondo es demasiado optimista más que pesimista.

Las rebajas son particularmente pronunciadas en el caso de Estados Unidos con una previsión de crecimiento para este año -reducida en 1,2 puntos porcentuales- del 4 por ciento, y en el de China, con una expectativa -reducida en 0,8 puntos porcentuales- del 4,8%.

Los principales factores que explican la rebaja en Estados Unidos son la eliminación del paquete fiscal del programa “Reconstruir mejor” del escenario base: la retirada más brusca de lo previsto de la acomodación monetaria; y la escasez de suministros.

En China, son las disrupciones provocadas por la política de “cero Covid” y las tensiones en el sector inmobiliario.

Más importantes que estos pronósticos son los supuestos en los que se basan. El Fondo supone, de manera terminante, que la pandemia estará controlada a nivel mundial para fines de 2022. Implica que se vacunará en la mayoría de los países y que las vacunas seguirán siendo eficaces. El Fondo persevera respecto a la alta inflación, aunque será peor y durará más de lo anticipado, tanto por lo dicho por la propia entidad internacional como por la mayoría de los pronosticadores. Su historia sigue siendo de limitaciones a corto plazo y expectativas de inflación bien ancladas: en los países de altos ingresos promediará un 3,9 por ciento en 2022 antes de disminuir en 2023. El Fondo también supone que China logrará estabilizar su economía.

Los riesgos están a la baja, como también lo señala el Fondo. Uno de los riesgos es que no se controla es el coronavirus. La urgencia es que la vacunación sea eficaz, lo cual supone un reto para los científicos, para las empresas y para los sistemas sanitarios. También es crucial mantener la confianza del público.

Otro riesgo es que la inflación no se controle rápida o fácilmente. En efecto, es fácil señalar choques específicos, en particular precios de la energía, como causa inmediata de inflación. En 2021, según el Fondo, los choques de suministros redujeron la producción mundial en 0,5 puntos porcentuales y aumentaron la inflación en un punto porcentual. Hay otros factores adicionales. Los datos sobre el mercado laboral de Estados Unidos son desconcertantes, ya que el empleo y la participación en la fuerza laboral son bastante bajos, mientras que otros datos, sobre todo los relativos a los costos laborales y a las tasas de abandono laboral, sugieren que los mercados laborales están competitivos.

Es razonable suponer que los cuellos de botella en los suministros se aliviarán, ya que los precios altos son, en sí, el incentivo para mayores suministros. En el caso de la energía, los precios pudieran permanecer altos, para estabilizarse o empezar a bajar. Dado que Política Monetaria y condiciones financieras son excepcionalmente relajadas en comparación con los estándares históricos, todavía pudiera ser necesario un sustancial endurecimiento para estabilizar la demanda. El Fondo ha supuesto que las compras de activos por parte de la Reserva Federal (Fed) estadounidense terminarán en marzo, y que habrá “tres aumentos de tasas tanto en 2022 como en 2023”. Puede que no sea suficiente, aunque también pudiera ser demasiado. Históricamente, la desinflación a mendo ha conducido a recesiones. Se puede añadir que si el rebasamiento de la inflación es grande y prolongado, la nueva doctrina de objetivo de inflación media causará problemas. ¿Apuntará la Fed a una inflación inferior al dos por ciento, para compensar cualquier rebasamiento?

La actualización del Informe sobre Estabilidad Financiera Mundial (GFSR, siglas en inglés), los mercados financieros muestran “valoraciones estiradas”, un bonito eufemismo. El endurecimiento de la política monetaria, posiblemente a un ritmo más rápido y a niveles más altos de lo anticipado, pronto nos diría quién ha estado ‘nadando desnudo en nuestros océanos financieros’. Estos riesgos financieros importan para países emergentes y en desarrollo. Una gran interrogante pudiera ser entonces saber si somos capaces de manejar las dificultades financieras.

Además existen evidentes riesgos geopolíticos y climáticos. No hay más que ver el embrollo entre Rusia y Ucrania. Una cuestión muy interesante es cómo gestionar un mundo en que la mayoría de los países han resuelto vivir con Covid, mientras que China ha decidido suprimirlo. Esto sugiere un cierre permanente de las fronteras a la circulación de personas. Sería el equivalente a una cortina de hierro: una cuarentena de hierro.

Es de esperar una recuperación continua, aunque a un ritmo más lento del previsto hace unos meses. Los riesgos son marcadamente a la baja. Además, la “normalidad” a la que podemos volver no es la anterior. El mundo ha cambiado: Uno de los riesgos para la economía durante 2022 es que no se logre controlar el coronavirus. Otro riesgo es que la inflación no se controle rápida o fácilmente… la desinflación puede conducir a recesión

