24 de Febrero de 1946: democracia para una nueva Argentina

*Por Antonio Arcuri

El triunfo de Perón de aquel febrero del año 1946 sería el corolario de la revolución en paz que se concretó el 17 de octubre de 1945. Ya nada sería igual, la democracia fue la forma que selló la institucionalización del país y del peronismo en el poder.

Sería el último sufragio que se realizara con la sola participación de los hombres, eso es un dato significativo luego de los tiempos turbulentos. La década infame iniciada en 1930, era superada por un proyecto político con amplio apoyo popular en las urnas.

Esta fecha debiera ser recordada con una fiesta nacional, frente al marco institucional descalabrado, un grupo de patriotas, no solo devolvía al pueblo la oportunidad de elegir libremente en las urnas, sino que dejaba en sus manos, derechos sociales, económicos y culturales, marcando el rumbo para soñar con una gran nación.

El patriotismo se nos ha vendido de diferentes formas, pero la gesta revolucionaria que marcó nuestra patria tiene sus hitos, y el pueblo se refleja en ellos. El peronismo venía a establecer derechos que dignificaban a los argentinos, y ello era realizado con el apoyo popular, jamás alcanzado por ninguna otra fuerza.

El tiempo demostró que el pensamiento del líder de aquella época, era de tal calidad, que atravesó una serie de eventos que han cambiado e innovan al mundo; y continua vigente, los derechos deben estar dirigidos a esos seres humanos que son el contenido esencial del mundo que consume y proyecta una vida de progreso.

Aquella épica jornada de febrero de 1946 se inscribe entre las grandes jornadas que nos elevaron como país. El sufragio universal, la dignidad alcanzada por la masa obrera y la movilidad social ascendente, son datos sobresalientes para entender su importancia.

Cuando los gobiernos asumen el mandato, debieran no solo tener el reflejo de aquellos pensamientos, sino que también la audacia para engrandecer las instituciones democráticas, noble tarea que el pueblo encomienda, refrendando en las urnas.

(*)Ex Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-