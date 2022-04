28 viajeros han desaparecido en este frondoso valle del Himalaya desde 1991

Solo hay una carretera de entrada al valle Parvati, que se extiende poblado de bosques frondosos y ríos salvajes por la región del Himalaya, en la India. Tras ella se encuentra un paradero lleno de misterio y atractivo para los múltiples viajeros que lo visitan buscando un lugar para meditar, hacer yoga, escalar, fumar hachís y encontrarse a sí mismos. Sin embargo, muchos de ellos acaban perdidos, desaparecidos en algún punto del camino, quién sabe si víctimas de un ataque, a causa de un accidente o por la arrogancia de enfrentarse a los peligros de la naturaleza sin estar correctamente preparados.

La historia de Justin Alexander Shetler, uno de estos mochileros desaparecido en 2016, ha inspirado al autor canadiense Harley Rustad para escribir el libro de no ficción Perdido en el Valle de la Muerte. Una historia de obsesión y peligro en el Himalaya, publicado en enero de 2022.

La vida de Shelter recuerda inevitablemente a la de Christopher McCandless, relatada en el libro Hacia rutas salvajes y en la película homónima. Ambos cortaron por lo sano con una vida prometedora para librarse de sus posesiones y adentrarse en la naturaleza en busca de algún conocimiento revelador que diese sentido a su existencia.

A los 35 años, Alexander había abandonado su trabajo y se había convertido en un viajero experimentado con habilidades para la supervivencia. Viajaba por el mundo y publicaba sus aventuras en Youtube, Facebook e Instagram, donde muchos seguidores aplaudían sus hazañas, posiblemente anhelando un cambio de vida como el suyo.

Alexander Shelter. @adventuresofjustin

En agosto de 2016 publicó en su cuenta un último texto anunciando que iba a escalar hasta un lago sagrado del Himalaya acompañado de un Sandhu (un santo hindú que renuncia a sus posesiones en busca de la iluminación).

«En los últimos días he estado reabasteciéndome para el Baba Trek. Al fin junté todo: un kilo de arroz, azúcar, harina, un poco de té, una lona, 10 cajas de cigarrillos y fósforos, todo para él. Traeré un poco de avena, nueces y pasas, además de mi saco de dormir, mi ropa, una manta de lana, un impermeable, un vaso de metal de 1 litro, un machete, cámaras y baterías portátiles», escribió el estadounidense antes de partir.

El viaje era complejo y arriesgado. En su destino, un lago a más de 4.000 metros de altura, Alexander no encontraría madera para hacer fuego ni alimentos para echarse a la boca. Aún así, el estadounidense partió sin estufa ni combustible y con escasos suministros.

“Debería regresar a mediados de septiembre. Si no he vuelto para entonces, no me busquéis”

Antes de salir, le entregó su teléfono a un viajero amigo y le pidió que tomara una foto como recuerdo del comienzo de «un viaje espiritual». El día 22 de agosto se adentró por aquella carretera, dejando una última frase escrita en aquella publicación: «debería regresar a mediados de septiembre. Si no he vuelto para entonces, no me busquéis».

Y efectivamente, el viajero jamás regresó del valle, como otras 27 personas que, desde 1991, se van sumando en la lista de desaparecidos.

El valle de la Muerte

Ciudadanos canadienses, israelíes, japoneses, italianos, rusos, holandeses, suizos o australianos han viajado hasta Parvati en busca de una experiencia espiritual y se han perdido para siempre.

La desaparición de muchos de ellos ha permanecido como un misterio. Algunos acusan a los grupos de cultivadores de marihuana o a los propios santos hindúes de atacar a sus familiares desaparecidos. Otras tesis apuntan a que los viajeros caen en los ríos de raudos caudales. Puede que la zona sea demasiado salvaje para las habilidades de muchos de los viajeros que se adentran en ella.

Poco se sabe del destino de los mochileros que nunca volvieron de Parvati, como tampoco se sabe que le ocurrió a Alexander Shelter. Sus historias han contribuido al misticismo de la zona, apodada por los aventureros como «el valle de la muerte» o «el triángulo de las Bermudas de la India».