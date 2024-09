«Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. 300 años de calma no bastaron». Este es uno de los mensajes que se desprende del vídeo propagandístico que circula en redes sociales —y del que se desconoce su fecha de creación— en el que se aprecia a un grupo de militares venezolanos fanfarroneando con una hipotética guerra contra España. Para ello, apelan constantemente a la época colonial y recalcan la idea –transmitida hace días por Nicolás Maduro– de que España no tiene por qué meterse en los asuntos internos del país sudamericano, ya que es independiente. Pero, ¿quiénes aparecen en el vídeo y que dicen?

En la grabación participan un total de 16 militares -quince hombres y una mujer-, de los cuales la mayoría son milicianos que se encontrarían bajo las órdenes del Mayor General Johan Alexander Hernández Lárez. Se trata de la primera persona que se pronuncia en el vídeo y es jefe de una de las ocho Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI) del país, concretamente de la que es responsable de la defensa militar de Caracas.

Pero al mayor general no solo se le conoce por estar al mando de la defensa de este territorio sino también por figurar en la última lista de los sancionados por Estados Unidos. Entre ellos destacan funcionarios gubernamentales, de inteligencia, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, militares y también su hermano: Domingo Antonio Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los hermanos -al igual que el resto de militares- están acusados de «intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura» tras las elecciones del 28 de julio.

Creo que el nivel de destrucción al que @vladimirpadrino ha sometido a las FFAA ha sido subestimado.

Este video causa vergüenza por decir lo menos.

¡Qué pena poner a circular esta escena! La he visto varias veces y no le encuentro contenido ni sentido… frases al caletre sin… pic.twitter.com/Y2us2Z9tXI — Jose V Carrasquero A (@botellazo) September 23, 2024

Tras la aparición de Hernández Lárez en el vídeo, que afirma que «la carrera militar es solo para los bien nacidos», la cámara enfoca -uno a uno- al resto de militares, que pronuncian una frase memorizada mientras se escucha música bélica de fondo. Entre ellas destaca la del teniente coronel Viloria, que cita un extracto de un discurso pronunciado por Simón Bolívar cuando exigió al Congreso Nacional que declarara la independencia de Venezuela. «¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres?», exclama.

Seguidamente se pronuncia el general de División J. Rivas, que también cita una reconocida frase del Libertador. «Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende», expresa. Pero estas no son las únicas referencias a la época colonial y al periodo independentista, ya que otros oficiales aseguran que «300 años de calma no bastaron» y que «500 años de lucha no fueron suficientes».

Después vuelven a lanzar otra amenaza contra España. «Los españoles de la América Meridional fueron expulsados una vez y si es necesario los expulsaremos mil veces más«, manifiesta el teniente Coronel Terán H. «¿Qué nos importa su opinión si ustedes son unos racistas, ultraderechistas y arrastrados?», espeta otro oficial cuyo nombre no puede ser apreciado en su uniforme.

A estas frases también se suman otras como: «Quién tenga miedo a morir que no nazca»; «si una vez vimos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas»; o «el valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que a pesar de tenerlo actúa». Por último, afirman con la mano levantada que vencerán, haciendo referencia en este caso a la típica frase con la que cerraba sus discursos el expresidente Hugo Chávez.

La viralización del vídeo se ha producido mientras continúan escalando las tensiones entre Venezuela y España, país que le concedió asilo político al líder opositor Edmundo González. Pero este no fue el motivo en sí de los problemas, sino el hecho de que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado hayan reconocido al exdiplomático como presidente electo de la república. A esto se sumó más tarde que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tildó al régimen de Nicolás Maduro de ser una «dictadura», algo que no ha querido volver a repetir.

Tres días después de que González fuera reconocido por el Congreso el régimen de Nicolás Maduro informó que dos ciudadanos españoles habían sido detenidos en Venezuela. Fueron acusados de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de ser parte de un complot que supuestamente tenía como objetivo asesinar al mandatario venezolano. El Gobierno -que todavía no tiene información sobre el paradero de los detenidos- ha reclamado su «liberación inmediata» al régimen sin éxito.