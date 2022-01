6 libros que transcurren en Mar del Plata

Noche cerrada, mar abierto, de Juan Bautista Duizeide (Leteo)

De acuerdo a las reseñas, los 10 cuentos que conforman esta edición funcionan como encrucijadas. En ellos confluye la tradición de los relatos marinos con el relato norteamericano contemporáneo. Como elemento unificador de todo el libro, los espacios y algunos personajes pasan de página en página, entretejiendo las historias.

La Feliz, aquel verano del 88, de Camilo Sánchez (Edhasa)

“Parecía un verano más (…).Quizás por ello nadie estaba preparado para lo que vendría. Enero presentó las primeras señales de inquietud. Malos presagios. Una electricidad en el aire, potenciada por la facilidad con que se conseguían ciertas drogas. En febrero comenzó el derrumbe: El Campeón, el más exitoso boxeador argentino de todos los tiempos, asesinó a su mujer. Tres semanas después, El Claun, el gran cómico nacional, en un acto inexplicable, cayó del balcón de un piso once y murió frente al mar. Entre ellos, El Langa, un actor menor, un sujeto ambiguo y espeso, que queda ligado por la entrañable amistad de la noche y la sospechosa cercanía con ambas tragedias (…). La Feliz retrata el fin de una época en la Argentina”, sintetiza la reseña.

La canción del mar, de Gloria Casañas (Plaza y Janes)

lacancion-del-mar.jpg

Violeta Garmendia vuelve de Europa casi al tiempo justo para formar parte de la primera gran temporada de verano en la ciudad balnearia. La historia se sitúa en un momento de la presidencia de Julio A. Roca. “En los cotillones del Hotel Bristol, los paseos bajo la luna, las tardes en la Rambla y las excursiones que propone el vicepresidente Pellegrini, alma mater de Mar del Plata, la vida pondrá en una encrucijada a Violeta. Dividida entre el pasado que vuelve y un futuro tentador, la joven se debate entre sueños y sensaciones inquietantes. Su hermosura despierta toda clase de sentimientos en los hombres que la rodean, pero su corazón permanece cerrado a cal y canto. ¿Quién tendrá la llave?”.

Dudoso Noriega, de Juan Sasturain (Sudamericana)

“Salvador Noriega, el bañero más famoso de la Playa Popular, ya era un ícono marplatense a principios de los sesenta. Tenía el récord jamás homologado de haber sacado del mar, él solo, a trece ahogados un sábado de carnaval en el verano del 58”, dice la reseña. La historia atraviesa cuatro décadas e incluye el reencuentro en 1992 con Falucho Vargas, su “antiguo ladero”, e historias que mezclan entre mito y espejo de la realidad a, según dicen, más de un centenar de mujeres que dicen haber sido rescatadas por este personaje. “Dudoso Noriega es una novela vasta, a la vez sutil y desaforada, con una galería de personajes entrañables que entran y salen sin aviso de las vidas del protagonista y de Falucho, su no menos mítico compañero en la amistad y la desgracia”.

dudoso noriega.jpg

Juan Casi Domingo, de Juan José Lakonich (Goool)

La contratapa del libro incluye tres reseñas. La de Adela Segarra dice: “Juanjo me pidió que leyera el primer borrador y yo dudé porque casi no leo literatura setentista. Es un poco por pudor, un poco porque en la ficción de nuestra historia la subjetividad de la memoria a veces hace trampa. Es también un poco por temor al dolor. Juanjo me había dicho otras veces que yo tenía que escribir sobre eso. Ahora, después de leer “Juan casi Domingo”, él mismo me convenció de que no, de que el escritor es él porque interpreta coyunturas, sintetiza emociones. Y reconozco sus personajes (…).Así, el pasado que vuelve al presente con dolor, la incertidumbre, el desahogo, la relatividad de la verdad se entremezclan en un relato fluido. Gracias por el relato y por los espejos que siempre nos devuelven lo que queremos”.

Detectives en Mar del Plata, de María Brandán Aráoz (Loqueleo)

Esta novela cierra la saga para adolescentes entre las que están Detectives en Bariloche, Detectives en Recoleta, Vecinos y detectives en Belgrano, entre otras. La historia narra el viaje de Mauro, quien llega a Mar del Plata para realizar una operación inmobiliaria. Adela, Inés y Pablo, junto con la tía Victoria y Moreno, lo acompañan. Planean disfrutar de unos días de playa pero el azar les acerca pistas sobre un extraño robo en el barrio de Los Troncos.