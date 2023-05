8 claves para invertir hoy

Las reservas se ubican por debajo de los U$S 33.000 millones, los pasivos monetarios totales en torno de los $ 20 billones, claramente el dólar es una buena opción como resguardo de valor. El dólar MEP vale $ 460 y el valor objetivo del dólar estaría en $ 600.

Resulta interesante analizar el comportamiento del Índice Merval, el cual cotiza en los U$S 694 pero tiene un techo en la zona de U$S 720/U$S 740, cotización que no sobrepasa desde el mes enero del año 2023. El mercado está expectante de lo que digan las encuestas y lo que proponga la oposición.

Acciones como YPF tienen un tripe techo en la zona de U$S 12,70 y hoy cotizan en U$S 11,33. Grupo Financiero Galicia tiene un techo en U$S 14,0 y cotiza en U$S 11,78. Podríamos citar muchas más, pero no han superado en su mayoría los máximos del año 2023. Estamos en una zona expectante. Podés comprar ahora y esperar, o realizarlo cuando se superen las resistencias.

Los bonos GD30 legislación extranjera alcanzaron un máximo de U$S 37,4 en enero 2023, el bono AL30 legislación local llegó al máximo de U$S 32,50. En la actualidad estos bonos valen U$S 28,0 y 21,83, en los buenos momentos la brecha era del 15,1%, en la actualidad del 28,3%. Punto a favor para el AL30.

Si la oposición esbozara un plan económico y contemplara equilibrio en las cuentas públicas, estos bonos deberían valer, como mínimo, U$S 40,0, pero, por el momento, vale menos de U$S 30, esto implica que el mercado no está interesado en comprar Argentina.

Conclusiones