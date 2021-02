80% de los establecimientos siguen cerrados

“Este es uno de los peores momentos que está atravesando la hotelería. Antes con la ayuda del ATP se sostenía un poco más, pero ahora es dramático”, sostuvo Ariel Amoroso, presidente de esa entidad. “El 80% de los hoteles sigue cerrado y no se sabe cuáles van a volver a abrir y cuáles no”, aseguró. “De hecho, hay muchos hoteles a la venta, pero con este panorama no hay compradores”, remarcó.

Al respecto, basta con ingresar a los sitios de compraventa de inmuebles para evidenciar que diariamente se suman nuevas ofertas a los portales. La mayoría son pequeños hoteles o boutique que ya no logran sostenerse sin demanda.

Lo cierto, es que la hotelería en general enfrenta una crisis sin precedentes. Por un lado, no hay turismo, hay menos vuelos, no hay ferias ni congresos. En definitiva no hay huéspedes para paliar la situación que atraviesan los establecimientos tanto en Buenos Aires, como en el resto del país.

“No hay demanda para abrir por ahora, es más caro abrir con poca ocupación que permanecer cerrados”, aseguró Roberto Amengual, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y de la cadena hotelera Amerian, que continúa con las puertas cerradas en la ciudad.

“Abrir sin demanda implica perder más dinero en una coyuntura donde no se puede perder más”, finalizó.

A la espera de un posible apoyo del ministerio de Turismo de la Nación, los hoteleros aseguran que ya les cuesta demasiado aguantar. Las reconversiones tampoco son sencillas. Si bien algunos optaron por transformarse en departamentos o ofrecer sus gimnasios, todo implica una inversión que tampoco es tan redituables.

De acuerdo a un reciente relevamiento realizado por la AHT, las previsiones para este mes no alimentan las esperanzas de alcanzar niveles sostenibles de ocupación en los establecimientos. De hecho, según una encuesta realizada a miembros del sector, durante febrero los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires no sólo no se recuperarán, sino que perderán ocupación ya que se estima alcanzar tan sólo un dramático 10%. Este número, refleja y ahonda la crisis que atraviesan los hoteles desde hace casi un año cuando se decretó la cuarentena en la Argentina.

Si bien la Capital Federal es una de las grandes afectadas, la situación se replica también en otras partes del país donde los turistas escasean.