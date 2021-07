A 13 años del voto «No Positivo» de Julio Cobos (Videos) – NCN

“Mi voto es no positivo», dijo Julio Cobos en la madrugada del 17 de julio de 2008. Con esa frase de extraña construcción gramática, pronunciada cerca de las 5 de la mañana, el entonces vicepresidente de la Nación tuvo que desempatar la votación en el Senado sobre la resolución 125, que imponía derechos de exportación móviles a las exportaciones de granos.

Tras cuatro meses de protestas continuas impulsadas por los productores, que incluyeron cortes de rutas y movilizaciones masivas en Rosario y Buenos Aires, ese día quedó derogada la medida.

Para descomprimir la situación, la Presidenta un mes antes había enviado al Congreso la polémica iniciativa, que fue aprobada por Diputados. Cuando llegó al Senado, se produjo un empate en 36 votos. En una dramática jornada, la decisión quedó en manos de Cobos, que casi nueve meses antes había triunfado en las elecciones como compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

La resolución 125, redactada en marzo de 2008 por el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, pretendía establecer retenciones móviles con una fórmula de cálculo que, a medida que el precio de la soja aumentaba, el Estado se llevaba la mayor parte de la renta.

Uno de los protagonistas de aquellos momentos fue el actual senador nacional por Entre Ríos, Alfredo de Angeli, quien rememora el hecho y confiesa “Muchos me preguntan reiteradas veces si volvería a las rutas y sostengo lo mismo: ojalá nunca más tengamos que volver a la ruta. Esa es la última instancia. En aquel entonces, donde nos gobernaba la soberbia, el odio y el autoritarismo ya no había otro camino».

El Dato de Color

En el cierre del 2020, durante la Sesión Especial del Senado donde se debatía el retiro o no de tres proyectos de ley presentados por los senadores Martín Lousteau y Lucila Crexell para modificar la ley de Ministerio Público, el senador nacional Dalmacio Mera (FPV-PJ ) recordó lo acontecido al momento de validar su voto: “Tengo ganas de decirle que mi “voto es no negativo” pero para no complicarlo más le diré que es afirmativo” lo que permitió distender la tensión y ocasionó la risa de todos, incluida la de Cristina Fernández.

Lo cierto es que esa noche, con 41 votos afirmativos y 27 negativos, quedaría rechazado el retiro de los mencionados proyectos.