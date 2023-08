A 60 años del discurso de Martin Luther King, Biden reivindicó la igualdad racial en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reivindicó este lunes la importancia de luchar por la igualdad para lograr «cumplir el sueño de Martin Luther King«, 60 años después de que diera su histórico discurso a favor de la libertad y la armonía racial desde las escalinatas del Monumento a Lincoln, el 28 de agosto de 1963.

«Hace 60 años, el reverendo Martin Luther King Jr. y miles de compatriotas marcharon sobre Washington por el trabajo y la libertad. Al describir su sueño para todos nosotros, King habló de canjear el pagaré del que todo estadounidense debía ser heredero y que se basa en la idea misma que da forma a Estados Unidos: todos somos creados iguales y merecemos ser tratados con igualdad a lo largo de nuestras vidas», aseguró Biden en el marco del 60 aniversario de la famosa marcha a la que asistieron unas 200.000 personas y que cambió el paradigma de la lucha por los derechos civiles de la población afroamericana.

Sixty years ago, the Rev. Martin Luther King Jr. and hundreds of thousands of fellow Americans marched on Washington for jobs and freedom. In describing his dream for us all, Dr. King spoke of redeeming the “promissory note to which every American was to fall heir” derived from… pic.twitter.com/lxJP3mhyeB

