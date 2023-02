A Cristina ya se le rebelan y Macri se hace el comprensivo

Lo que va de ayer a hoy: ayer nomás, podría decirse porque fue en abril pasado, Cristina Kirchner pergeñó una falsa división del bloque peronista o kirchnerista o cristinista del Senado para quedarse con la representación por la mayoría y la minoría en la Magistratura. Le decía a la Corte algo así como con quién se creen que se están metiendo. Ayer nomás, esta semana, cuatro senadores se le hicieron cuentapropistas y le fracturaron ahora en serio el bloque. No pesa la cantidad, pesa el desafío y la sorpresa: Cristina no pudo hacer funcionar a su gusto el Senado por primera vez en lo que va del gobierno de su reprobado Alberto Fernández.

¿Qué puede significar esta ruptura? Primero, los nombres y domicilios políticos de los rupturistas: 1. Guillermo Snopek, jujeño y del PJ, y cuñado del gobernador Morales, que para más datos es el jefe del radicalismo. Curiosidad que viene al caso: Snopek pegó el portazo hablando pestes de Morales: está peleado a muerte con él y con su hermana por un Registro del Automotor que heredaron del padre.

2. Carlos Espínola, mejor conocido por Camau, cuatro medallas olímpicas y peronista de la radical provincia de Corrientes que en 2014 fue secretario de Deportes de Cristina K.

3. Edgardo Kueider, de confianza del gobernador entrerriano Bordet y legislador preocupado por el aire acondicionado, ya que propuso reducir la tarifa de la luz para la gente de las zonas cálidas. El cuarto es cuarta: la puntana Eugenia Catalfamo, que antes de las nuevas convenciones sobre género, hubiera sido citada en primer lugar. Es más que cercana del gobernador Rodríguez Saá, Alberto.

El bloque rebelde incluye a la cordobesa Alejandra Vigo, nada casualmente esposa del gobernador Schiaretti, que fogoneó como ninguno el levantamiento. Schiaretti es un maestro en subirse el precio en un año electoral. Desde 2019 acompañó en todo al kirchnerismo en el Congreso, desde la escandalosa moratoria para Cristóbal López hasta la quita de fondos a Larreta. Curioso, o ya nada curioso: poco atrás, una semana, el Frente de Todos propició una reunión de consorcio que al principio parecía que iba a ser de pocos y después el presidente Fernández estiró nada menos que treinta y tres participantes. Trabajosamente lograron un documento de esos en los que cada sector escribe un párrafo y al final se comprometen a la unidad de todos y todas, y para siempre. Duró nada.

Discursear se puede discursear lo que se quiera, pero quince provincias ya adelantaron sus elecciones, despegándolas de la nacional. La realidad: hay que ir a disculparse con el maldito Fondo Monetario ya que Massa y su economía no están dando pie con bola. Massa, gran candidato de la nueva versión del kirchnerismo, pasó, al menos por el momento, a segundos planos.

De aquí a agosto y las Paso, quedan cinco meses y siete u ocho, según se quiera contar, a las presidenciales de octubre y diez al cambio de gobierno. No hay político tan distraído como para no darse cuenta de cuánta es la autoridad que le queda a Fernández y de cuánto le quedaría si no insistiera en esa entelequia de la reelección aunque tenga menos chances que el dólar de quedarse quieto.

De paso, no será rebelión, pero algo de eso tiene la queja de madres y abuelas que pidieron o exigieron y consiguieron que en el 24 de marzo no se mezcle el tradicional rechazo de la dictadura con una marcha competidora clamoreando la candidatura de Cristina, una proscripta imaginaria. Mientras tanto, y como se puede ver sin el menor esfuerzo, reservas y pesos que valgan más o menos lo mismo de un mes para otro nos faltan desde hace rato, pero de ninguna manera candidatos. Eso, en las dos coaliciones, las, se puede decir, para no andar con eufemismos, peronista y macrista. La última noticia ha sido el lanzamiento de Rodríguez Larreta, descontado por todo el mundo. ¿Se apuró o lo apuran las encuestas que le raspan la ventaja inicial con la Bullrich? De eso pareciera haber algo más que bastante.

Larreta ha logrado el apoyo de una parte sustancial del círculo rojo, que busca un eventual homólogo a la quimera de la avenida del medio de Massa o sus variantes. Y como si las elecciones fueran en Islandia, el planteo central de Larreta es un no a la grieta. Corre el riesgo bastante cierto de errar la agenda: ¿le interesa tanto ese objetivo que suena más que lejano a la gente, atormentada por la inflación y la inseguridad? A la larga se sabrá. Dicen que el discurso fue redactado en base a las opiniones de focus group. No se espera menos de la escuela de Durán Barba.

Bullrich chucea inclemente a Larreta en busca de réplica: ¿cómo desagrietar con los Moyano, los Grabois o los de La Cámpora? Larreta no replica, propone “terminar con los odios” y “los odiadores seriales”. No advierte que pueden señalarle que pisa veredas parecidas a las de Ortega o de Maduro, que sancionó la llamada Ley Constitucional contra el Odio, no para proteger a la gente, sino a él y a sus funcionarios con el discurso de cajón: aceptamos la tolerancia y la diversidad, pero marche preso si se nos ocurre.

Larreta no sabe cómo manejar la relación con Macri, que lo esmerila todo el tiempo y, al revés de Cristina, no dice ni sí ni no, pero como Cristina, amenaza con su candidatura. ¿Qué va a hacer? Acaba de pedir un mes más para definirse. Hay quienes lo ven aburrido en su actual rol de algo así como director técnico de un club sin grandes figuras. Fue a apoyar la rara candidatura de Vidal y después, por tuit, saludó la de Larreta enarbolando el discurso de viva la competencia. Con unidad oral o real, en uno y otro lado sobran nombres y sobran problemas y eso que unos y otros parecieran estar descuidando que hay terceros en la fila que, justamente, no quieren ser terceros. Y muchos menos, ir por alguna avenida del medio.

