a cuánto cotiza este viernes 20 de mayo

Santiago Abdala, director de PPI, destacó con respecto al dólar que «si bien se observa una cierta volatilidad intradiaria, no vemos que vaya a haber una corrida. Por otro lado, hay que seguir de cerca al ‘crawling peg’ del tipo de cambio oficial. La realidad es que mientras no haya una gran noticia -que, efectivamente, no creemos que vaya a haber– en el escenario local, estaremos navegando en estas aguas volátiles por un tiempo más”.

La oferta genuina se impuso en el último tramo de la rueda y dio la posibilidad al Banco Central para terminar el día con compras netas. En este sentido, la autoridad monetaria compró unos u$s60 millones, llevando el acumulado del mes a unos u$s725 millones de compras netas en el mercado.

Cotización del dólar solidario, jueves 19 de mayo

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible de Ganancias- ascendió 36 centavos a $204,22 en promedio.

Cotización del dólar mayorista, jueves 19 de mayo

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, subió 27 centavos a $118,34 luego de haber registrado la corrección diaria más alta el martes, a excepción de un inicio de semana, desde el 13 de abril pasado.

El avance de esta rueda compensó el día sin actividad por el feriado con motivo del Censo 2022 y llevó el acumulado de esta semana a 91 centavos, contra los 95 centavos de aumento acumulado en idéntico lapso de la semana anterior.

Cotización del dólar CCL, jueves 19 de mayo

El dólar «contado con liqui» (CCL) -operado con el bono Global GD30- baja un 0,2% a $210,99. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial -que regula directamente el Banco Central (BCRA)- se ubica en 78,25%.

Cotización del dólar MEP, jueves 19 de mayo

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa -también valuado con el Global 2030- retrocede un 0,4% hasta los $208,31. Por ende, el spread con el dólar mayorista se reduce hasta el 76%.

Cotización del dólar blue, jueves 19 de mayo

El dólar blue detuvo su marcha alcista y este jueves 19 de mayo anotó su primera baja en cuatro jornadas, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.

El dólar informal bajó $2 hasta los $206, luego de subir $3 en la rueda previa.

En consecuencia, la brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial mayorista se redujó al 74%, desde el 76,2% previo.

En el quinto mes del año, el dólar blue sube $5,50 tras finalizar abril en $200,50.

En lo que va del año, el dólar informal cede $2 después de terminar el 2021 en $208.

Cotización del dólar cripto, jueves 19 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin baja un 0,9% a $208,99, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.

