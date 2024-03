¿A dónde va toda esa gente?

Además, la histórica conductora habló sobre los números de la pobreza y manifestó: “Me deprime el país, el país en ciertos sectores. M e deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo”. “Yo siempre pienso en el chiquito que está en la casa y le dice al padre: ‘Papá tengo hambre’”, sumó y aclaró: “Lo digo porque lo siento”.

En este contexto, José María Muscari , uno de sus invitados, mencionó que se encuentra con cada vez más gente en situación de indigencia y la diva consideró a lo que sucede en este momento como algo “terrible”. “Me da rabia, me da rabia porque este es un país riquísimo y esto no debería pasar”, aseguró.

mirtha.mp4

Mirtha Legrand apuntó contra Javier Milei

Mirtha Legrand tildó de ridícula la actitud de Javier Milei, luego de que el mandatario compartiera en sus redes sociales una publicación donde decía que, tras las criticas de »La Chiqui» sobre el intento de cierre del INCAA y el cine Gaumont, ella debería comprarlo.

Legrand había cuestionado en su programa de televisión, sobre este intento de cierre por parte del Gobierno, además de apuntar contra Javier Milei por la política económica de precios y el aumento del costo de vida desde que asumió.

Las críticas llegaron rápidamente a Javier Milei, quien no tardó en reaccionar: en la red social X, el Presidente republicó un posteo del periodista y politólogo Julio Burdman.

“Qué gran gesto sería que Mirtha compre el Gaumont, que éste pase a llamarse Cine Gaumont-Legrand y que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella, y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”, expuso Burdman, mensaje con la particular propuesta que fue aceptada y replicada desde su cuenta por el presidente de Argentina.

Mediante una entrevista telefónica con Diego Pérez en el Canal de la Ciudad el lunes, la actriz y conductora volvió a referirse a Milei tras los movimientos en las redes sociales: »No corresponde. Fue una opinión simplemente, no fue para decir que compre el cine. Es ridículo, ridículo. Te da cierto temor a expresarte, porque si cada cosa que vas a decir, si al gobierno no le gusta mucho, o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable. No dije nada malo».

Además, fue consultada sobre si fuera a contar que “siempre viajó bien en Aerolíneas Argentinas” le dirían “bueno, comprala, Mirtha”, a lo que respondió: »Seguro, es ridículo». Y también reconoció: »Me sorprendí mucho cuando reaccionaron así, no sé si fue gente a favor o en contra del gobierno». Yo en este gobierno no quiero estar en contra, porque toman represalias y es desagradable», sentenció.