Mariano Andujar contra los hinchas de Huracan

El video se viralizó en las redes sociales desde anoche, cuando se disputó el partido correspondiente a la segunda fecha de la Copa de la Liga 2022.

Andújar se cruzó verbalmente con insultos con los hinchas y golpeó el alambrado en reacción a las provocaciones que dice haber recibido. Ahora será notificado por la Justicia donde se le labró un acta contravencional por lo sucedido.

El pedido de disculpas de Mariano Andújar

Después del partido, ya en frío, el arquero de Estudiantes de La Plata se disculpó en público a través de sus redes sociales.

Allí explicó el motivo de su violenta reacción hacia los simpatizantes de Huracán: «A veces se pierde de vista que aparte de ser profesionales del deporte también somos personas de carne y hueso”, replicó.

Por otra parte, el jugador –formado en las inferiores de Huracán donde jugó hasta los 21 años- habló de “la cultura del fútbol” que “lleva a justificar y a tomar como normales un montón de situaciones que se viven en un estadio, creo firmemente que debiera haber un límite», posteó hoy Andújar en su cuenta de Instagram.

En ese sentido remarcó que «a las tres o cuatro personas que durante todo el segundo tiempo me gritaron barbaridades sobre mi padre fallecido, con conocimiento y datos de momentos específicos de su vida, les cuento que hay límites que deberían no cruzarse pero acá estamos y así fue. A esos no les pido disculpas».

En la publicación el arquero subrayó: «No voy a justificarme, porque mi reacción fue inapropiada. Por eso ayer mismo le pedí disculpas al presidente y al vice de Huracán, y al presidente y vice de Estudiantes», agregó en su pedido de disculpas.