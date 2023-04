A favor de las armas

Se dio luz verde esta semana a que Finlandia acabe con su larga historia de neutralidad y se incorpore a la OTAN. Tuvo que haber una invasión rusa en Ucrania para que los finlandeses aprendieran la antigua lección romana que Rusia nos ha vuelto a enseñar: si quieres la paz prepara para la guerra.

Admirable el pacifismo. Pero es la expresión de un deseo, nada más. Es tan inutil decir “No a la guerra” como decir “No al invierno”. El invierno no va a desaparecer y tampoco la guerra. Para el invierno o te abrigas o te mueres de frío; contra la guerra o te armas o te matan.

Los finlandeses habían pensado que daban un ejemplo moral al mundo. Ama a tu vecino y él te amará a ti. Hasta que llegaron los bárbaros a la casa de al lado y la quemaron, no sin antes violar y asesinar a los niños, mujeres y hombres que estaban dentro. Con lo cual tuvieron que tomar una decisión: ¿seguimos cantando kumbayá o nos compramos unas pistolas?. Votaron a favor de las pistolas. Perdieron la inocencia. Vieron que la maldad y la envidia y el resentimiento y la codicia no han desaparecido de la faz de la Tierra. El mundo, han entendido, no es como deseas que fuera, es como es. Triste que Finlandia hubiese tenido que abandonar sus principios pero, tras chocar con el mundo real, no hubo más remedio.

. . .

Suele ser la izquierda la que aboga por el diálogo para acabar la guerra de Ucrania. Que Vladímir Putin, el presidente ruso, y Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, se sienten ya y resuelvan sus problemas como dos personas adultas, dicen. Sí, eso. Que se reúnan el lobo y el cordero para resolver sus diferencias. Otra linda idea…que comparte Donald Trump. Me oyeron bien. Donald Trump.

En una entrevista esta semana el ex presidente de Estados Unidos dijo que cuando vuelva a la Casa Blanca acabará la guerra “en 24 horas”. La negociación entre Putin y Zelenski “será muy fácil, pero no quiero decir en qué consistirá porque entonces ya no podré utilizar esa negociación”.

Fantástico. Trump tiene la fórmula pero no nos la va a contar porque en tal caso él no se llevaría el premio. Hoy, sin embargo, parece haber más posibilidad de que acabe en la cárcel que en el despacho oval. El viernes el fiscal de Manhattan lo imputó por soborno a la actriz porno Stormy Daniels, con la que aparentemente se acostó pese a que, según él, tiene “cara de caballo”.

Ahora nos espera la intrigante posibilidad de ver imágenes de un ex presidente de Estados Unidos esposado como un criminal en una comisaría donde le tomarán las huellas dactilares y le harán las fotos de frente y de perfil. Suponiendo que el caso Daniels llegue a juicio, y los otros tres casos legales que tiene pendientes también, nos espera un verdadero espectáculo -con suerte cubierto en vivo y en directo en televisión- que durará años.

. . .

Quizá tengamos la suerte adicional un día de estos de ver imágenes de Putin en la Corte Internacional de Justicia en la Haya, aunque mejor no aguantar la respiración. Mientras, la justicia en Rusia actúa con su habitual y envidiable celeridad. Veamos el caso de Alexéi Moskalyov, condenado a dos años de prisión durante un juicio que duró menos de un día.

El Antiguo Testamento nos cuenta que Dios es “celoso” y que castiga “los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación”. En este caso el endiosado Putin castiga los pecados de los hijos sobre los padres.

Moskalyov fue detenido después de que María, su hija de 13 años, hiciera un dibujo contra la guerra en la escuela. Dibujó misiles volando sobre una bandera rusa hacia una mujer y un niño y debajo escribió “Gloria a Ucrania”. La escuela llamó a la policía, como Dios manda, la niña fue interrogada y llevada a la fuerza a un orfanato.

A la raíz de lo que en Rusia llaman el acto “terrorista” de María se investigó al padre y se descubrió que había hecho comentarios antiguerra en las redes sociales. Ergo la condena de dos años. Pero Alexéi Moskalyov se escapó y huyó a Bielorrusia. La historia no tiene un final feliz.

A petición de una orden de captura de la policía rusa fue detenido. Podemos suponer que pasarán muchos años hasta que se vuelva a encontrar con su hija.

. . .

Los hay que ven una equivalencia moral entre Rusia y Occidente, entre Putin y Zelenski. Más de 20 diputados de la extrema derecha austríaca se levantaron y se fueron del recinto parlamentario durante un discurso esta semana de Zelenski. Hay cierta lógica acá ya que el invasor europeo más notorio del siglo XX nació en Austria pero lo curioso es la simpatía que despierta Putin en la derecha de Estados Unidos.

Tucker Carlson, emblema de la Fox News de Rupert Murdoch, es el más conocido de varias figuras de la derecha de Estados Unidos que opinan a favor de la política del Kremlin y denuncian lo que llaman la desinformación ucraniana.

Más curioso, aún hay sectores de la izquierda radical en Estados Unidos que se alinean con Carlson, entre ellos uno de sus gurús, el profesor Noam Chomsky, que ha identificado a Donald Trump como un ejemplo de sobriedad geopolítica por su postura en contra de armar a Ucrania.

Lo que demuestra, una vez más, que la ideología, no importa cuál sea su orientación, tendrá su punto de diversión en las universidades o en los partidos destinados a vivir eternamente en la oposición, pero cuando se trata del ejercicio adulto de gobernar llevan a la humanidad a la ruina. La guerra de Ucrania ha cerrado el círculo entre la izquierda radical y la derecha radical, unidas las dos por el ingenuo idealismo y la ceguera moral, por la fe de que si hacemos como ellos predican aboliremos el invierno y la guerra y viviremos en una eterna primavera de paz.