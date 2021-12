A FONDO | Bruselas deja los reclamos de España en el ‘casi’: plantea la compra común de gas solo si falla el suministro

El precio de la energía se ha convertido en un problema de primer orden en toda Europa y son varios los países miembros de la UE que han pedido soluciones a nivel comunitario. Uno de los más vehementes ha sido España, que ha visto escuchadas sus plegarias… pero solo a medias. La Comisión Europea ha propuesto este miércoles tanto compras conjuntas de gas como una reserva estratégica, pero no vinculadas al coste, sino solo en caso de problemas de suministro. ¿Cuáles son las claves de este plantemiento?

Un mecanismo voluntario

La compra conjunta voluntaria se dará en un formato similar a la cooperación reforzada, abierto a que se sumen más socios y siempre respetando las normas del mercado. Además, se aplicará una regulación de seguridad del suministro «para permitir un almacenamiento más efectivo, para anticipar y prevenir riesgos». Hay un matiz importante: estas compras conjuntas tienen que darse solo «siempre que se identifiquen riesgos», tal como explica Bruselas, por lo que no va a ser un planteamiento general. El Gobierno español, en su propuesta de máximos, buscaba algo permanente, aunque Pedro Sánchez se abrió precisamente a una cooperación reforzada llegado el caso.

Los Estados interesados en una compra conjunta tienen que plantearla y la Comisión la aprobará o no en función de si cumple con las reglas de competencia. Se centra, eso sí, en caso de problemas de suministro que, aclaran, ahora no se dan (el foco está en los altos precios). Por lo tanto, no será algo que se pueda aplicar a corto plazo, según las explicaciones que han dado desde el Ejecutivo comunitario.

¿Y las reservas estratégicas?

En el caso de las reservas estratégicas, los países miembros interesados tendrán aportar análisis sobre sus niveles de almacenamiento y posibles riesgos, de nuevo, relacionados con el suministro. Así, deberán también estudiar posibles contramedidas para corregir esos riesgos, entre las que Bruselas sugiere obligaciones de almacenamiento mínimo, licitaciones y subastas de gas.

Sobre las propuestas, la propia comisaria de Energía, Kadri Simson, ha defendido que el sistema propuesto es «directo» y permitirá a los Estados miembros establecer los parámetros de la compra, como la cantidad y uso de la energía que adquieran de forma conjunta. «Es un verdadero enfoque europeo de abajo arriba, en el que los países se organizan voluntariamente según sus necesidades y la Comisión garantiza transparencia y respeto a las reglas», ha expuesto la comisaria estonia.

Eso sí, Simson de momento descarta «un riesgo inmediato de suministro» en Europa, pese a que ha concedido que los análisis del mercado prevén que las reservas energéticas europeas sigan en niveles bajos. «Ahora mismo el nivel de reservas están impactados por el aumento de demanda y el menor suministro global. Ahora están en el 62% de capacidad y esto es el 12% menos de lo habitual», sostuvo. El eje sobre el que se mueven las propuestas de Bruselas es la escasez y no los altos precios.

Los objetivos de España y Francia se quedan en un «casi»

En España los precios de la electricidad llevan disparados ya muchas semanas. De hecho, el coste medio de la electricidad en el mercado mayorista será este jueves de 302, 48 euros el magavatio hora (MWh), lo que supone un nuevo récord histórico al superar los 291,73 euros registrados este miércoles. En este sentido, las ambiciones del Gobierno respecto a Bruselas era una compra común, pero estructurada de otra manera y que pusiera fin precisamente a los precios disparados. La Comisión no ha cogido ese camino. Y es que, además, las propuestas de España, que si son apoyadas por otros países como Francia o Italia, no han encontrado el beneplácito de Alemania o Países Bajos.