A FONDO | ¿Qué implica que Polonia haya declarado inconstitucional el tratado de adhesión a la Unión Europea?

Una vez más, Polonia ha vuelto a retratarse como uno de los países díscolos dentro de la Unión Europea y, exhibiendo su cara más desafiante, ha dado un otro paso en su camino hacia un enfrentamiento definitivo con los países miembros. Este jueves, su Tribunal Constitucional (TC) ha declarado que hay artículos del tratado de la UE que son inconstitucionales en su país, lo que equivale a cuestionar uno de los pilares básicos en el seno de los Veintisiete: la primacía del derecho comunitario sobre el nacional.

En un nuevo desplante de Varsovia al organismo continental, el TC ha considerado que la UE no tiene competencia para evaluar a la Justicia polaca y su funcionamiento. Con esta resolución, rechaza también las exigencias comunitarias de desmantelar la reforma judicial que el Gobierno de Andrzej Duda emprendió en 2015 y que ha sido cuestionada repetidamente por Bruselas, al considerar que busca acabar con la división de poderes.

«La primacía del derecho comunitario es incuestionable, está recogida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Poco más hay que añadir», explica a 20minutos José Ángel López Jiménez profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Comillas Icade, que habla de una maniobra con «más carga política que jurídica».

En este sentido, añade que la intención de Varsovia con este movimiento es «marcar músculo interno» para intentar mostrar, «desde un punto de vista más simbólico que real», que el ordenamiento jurídico polaco está por encima del comunitario. Sin embargo, la sentencia del TC polaco está «influida por el Ejecutivo y no tiene recorrido en el ámbito de la UE».

«El cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario no es potestativo. O Polonia modifica los artículos de su Constitución o abandona la UE»

En un escenario cada vez más tensionado, Varsovia tiene dos alternativas, explica el experto. «El cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario no es potestativo. Así que, ahora, Polonia o bien modifica los artículos de su Constitución contrarios al derecho comunitario para adaptarse a él o abandona la UE. La Unión no es una cárcel. Si no se adaptan, se pueden ir. El Reino Unido ha marcado el camino», ahonda.

Sin embargo, el profesor de Derecho Internacional tiene serias dudas de que Polonia acabe abandonando la UE. Si bien reconoce que la reforma judicial constituye un elemento de confrontación con Bruselas y que la deriva contra los derechos humanos tomada por el país centroeuropeo «cuestiona los principios y valores básicos» de la Unión, no imagina que el Estado dirigido por Andrzej Duda pueda dejar los Veintisiete y quedar «en medio de la nada».

¿De qué herramientas dispone la UE?

Ante este último desmán de Polonia, la UE ya se ha pronunciado y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo este jueves que Bruselas usará «todos los instrumentos» a su alcance para defender la primacía del Derecho comunitario. «Es todavía muy pronto (…) tengo que leer la sentencia. Pero, por supuesto, es una situación que nos preocupa», afirmó.

¿Pero cuáles son estas herramientas de las que habla el comisario? Las distintas instituciones europeas disponen de varios mecanismos de sanción para hacer entrar en vereda a Polonia. Entre ellas, Bruselas puede llegar a privar del voto en algunas decisiones al país o tiene potestad para bloquearle el acceso a los Fondos de Recuperación aprobados como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Si cuestionas el ordenamiento comunitario y dices que no te sometes a él, no pretenderás gozar del plan de ayudas

«La UE puede bloquear todo el plan de ayudas, es la baza que tiene. Si cuestionas el ordenamiento comunitario y dices que no te sometes a él, no pretenderás gozar del plan de ayudas aprobado para otros estados que sí cumplen. Es un poco el mecanismo del palo y la zanahoria: si cumples, te beneficias; si no, no», ahonda.

El peligro de que siente un precedente

No obstante, tampoco es la primera vez uno de los Veintisiete se comporta de este modo. «Ha habido varias sentencias de Tribunales Constitucionales de distintos países de la UE que están poniendo en cuestión la primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno. Hace unas meses, con relación a los programas de ayuda por la pandemia, hubo una sentencia en Alemania en la que en cierto modo se cuestionaba esta primacía», abunda.

La mayor diferencia es que, en el caso de Polonia, «tiene un contenido más político y no solo afecta al rango normativo y jerárquico, sino a los principios y valores de la UE». De este modo, uno de los grandes riesgos de esta insubordinación de Varsovia es que pueda sentar un precedente y otros países ya enfrentados con Bruselas por no respetar los derechos humanos, como Hungría, opten por seguir el ejemplo de Varsovia y lanzar un órdago similar.