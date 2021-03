A LA CAZA DEL VOTO

Por: Michael Stott. El coronavirus devastó población y economías de América Latina. La región sufrió una de cada cuatro muertes mundiales por Covid. La pandemia debilita a los responsables políticos y las elecciones de este año posibilitan la oportunidad de desplazar a los actuales líderes.

“Cualquier loco que en estos países prometa grandes cosas va a ser electo”, dijo un banquero de alto nivel de la región. “La gente ha pasado por un momento muy difícil y es sensible a las grandes promesas” remarcó.

Varios candidatos inconformistas y marginales se postulan para las alecciones presidenciales de Ecuador, Perú y Chile. Aprovechan la desconfianza sin precedentes hacia una clase política vista como desconectada y corrupta.

En México, Argentina y Colombia, la mayoría de los ciudadanos perdieron la confianza en sus presidentes. Según una encuesta de la organización filantrópica Luminate no los votarían otra vez.

La excepción es Brasil. Creció la popularidad del líder de extrema derecha Jair Bolsonaro gracias a la generosa ayuda económica que otorgó a los pobres y a su fuerte oposición a las cuarentenas.

“En una región en la que Covid-19 tendrá repercusiones duraderas, estos hallazgos revelan señales preocupantes para el futuro de la democracia latinoamericana. El tangible debilitamiento de la postura favorable a la democracia, particularmente entre los jóvenes, junto con el apoyo a las protestas y el creciente descontento con la clase política actual, sugiere que habrá un período de alta volatilidad política”. señaló Luminate.

En Chile la contienda electoral será entre populistas de izquierda y derecha: Daniel Jaude, alcalde comunista de un suburbio de Santiago, y Pamela Jiles, ex presentadora de televisión que ganó popularidad al impulsar una ley que permitiera retirar sus ahorros previsionales. Ambos encabezan las encuestas de opinión.

Perú atravesó un período de turbulencia política en noviembre pasado en el que tres presidentes diferentes ocuparon el cargo en poco más de una semana. Una serie de candidatos populistas se enfrentarán las elecciones de abril.

En las elecciones de febrero en Ecuador se enfrentarán Andrés Arauz, economista radical de izquierda, protegido de Rafael Correa y Guillermo Laso, un banquero conservador.

Cristina Kirchner, ávida populista, fue electa vicepresidenta en 2019 y Evo Morales, activista de la izquierda, regresó a Bolivia del exilio después de que su protegido Luis Arce derrotó a una administración interina conservadora en octubre de 2020.

La posibilidad de que otros países de la región abandonen la ortodoxia económica y la prudencia fiscal para regresar a los años de grandes gastos preocupa a los inversores.