A Leandro Santoro le «dolió» que Alberto Fernández no lo sume al Gabinete: «Me dejaron de llamar»

El diputado nacional Leandro Santoro reveló este lunes 7 de noviembre que está distanciado del presidente Alberto Fernández ya que hace cuatro meses que no hablan. Además, se mostró «dolido» porque nunca pensaron en él para sumarse al Gabinete nacional: «Pensé que iba a ser viceministro y no me llamaron«.

El legislador del Frente de Todos sorprendió con esta declaración al periodista Alejandro Fantino en radio Neura, ya que era uno de los dirigentes más cercanos al mandatario nacional.

«Hace como tres, cuatro meses que no hablo con él. Le escribí la vez pasada y no me contestó. Capaz que tiene mil cosas. Si le escribo ahora y le insisto seguro me contesta, tampoco quiero romper las pelotas«, expresó Santoro y relató su relación con Alberto Fernández: «Yo era amigo de él cuando estaba enfrente de nuestro espacio político, siendo candidato de Cristina yo y él jefe de campaña de Randazzo en 2017. Nos juntábamos, yo diciéndole que no se qué ve en Randazzo, no por el flaco, sino porque con Cristina candidata se acabó la discusión».

En esa línea, siguió: “Cuando él recompone su relación con Cristina, me puse muy contento porque era un tipo que le iba a aportar mucho al proyecto. Me imaginaba que él iba a ser su jefe de Gabinete. Nunca me imagine la jugada de ir vicepresidenta de Alberto presidente”.

Leandro Santoro: «Faltando 15 días que Alberto asuma, me dejó de llamar»

Sin embargo, habló de su «dolor» porque nunca pensaron en él para sumarse al Gabinete nacional: «Faltando 15 días para que Alberto asuma, me dejó de llamar. Yo pensé que iba a ser viceministro y no me llamaron«.

Anteriormente, Santoro le había dicho a Alberto «contá conmigo para lo que necesites». Cerca de que asuma Alberto, su nombre estaba en la danza de las notas periodísticas que lo mencionaban para ocupar algún ministerio.

Leandro Santoro: «No corresponde suspender las PASO para 2023»

Asimismo, contó que luego habló con Aníbal Fernández quien le sugirió que hablara directamente con Alberto. «Le mandé un mensaje y le dije: ‘¿che tengo lugar en el Gobierno?’. Y me dice: ‘Vos nunca me pediste nada’”, reveló.

Leandro Santoro: «Pensé que iba a ser viceministro y no me llamaron»

“’Es verdad. Pero lo menos que se me ocurrió es que te tengo que llamar para pedir'», le dijo Santoro a Alberto que le respondió: «Me dijo ‘bueno hablá con Santiago Cafiero'». «Estuve 100 días sin hablar con él. Me dolió que no hayan pensado en mí al principio”, se sinceró.

En 2021, Santoro fue cabeza de lista como candidato a diputado nacional por el Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, con el aval de Alberto Fernández.

Luego, analizó: «Hay un punto donde se gana la elección y vos te das cuenta que todo lo que pasa después de que se gana la elección son posicionamientos personales de todos».

