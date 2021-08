A los que nos dejaron este muerto, les pido responsabilidad

En su primera aparición pública desde la presentación de las listas del Frente de Todos, la titular del Senado compartió el acto junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; el titular de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner y los precandidatos a legisladores por la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y Victoria Tolosa Paz.

Cristina realizó un duro discurso contra la herencia de Mauricio Macri, en cuyo Gobierno “se fugaron 22.524 millones de dólares”. La vicepresidenta recordó el 12 de agosto de 2019, cuando un día después de la victoria del Frente de Todos en las PASO, el exmandatario realizó un discurso en el que responsabilizó a la alianza ganadora de generar desconfianza y ahuyentar a los capitales.

“Mentira. Esto había empezado el año anterior. En la crisis el Frente de Todos no tuvo nada que ver, la debacle empezó con el ciclo de endeudamiento en 2018 y fue una de las razones de la derrota electoral” de Juntos por el Cambio, añadió Cristina.

En el mismo sentido, la vicepresidenta acusó ahora a la oposición y a su “maquinaria mediática” de construir un nuevo relato en torno a la pandemia. “A los 3 tres meses y 10 días de todo ese desastre heredado llegó la pandemia. Ahí se dedicaron a construir un nuevo relato, de que los problemas que tenían los trabajadores, comerciantes, empresarios eran por la cuarentena y no por la pandemia”, continuó.

La expresidenta comentó acto seguido una nota del diario Clarín en la que le llamó la atención cómo la conductora Marcela Tinayre se sorprendía de que en Francia, donde está de vacaciones, pasen las mismas cosas que en la Argentina con la pandemia.

“Lo que me impactó es que su sorpresa era genuina, de una persona con alto poder adquisitivo, mundana, y le sorprende ver que en Francia pasa lo mismo que acá. Esa mujer está sometida al mismo bombardeo mediático que dice que lo que pasó acá no pasó en ningún lado. No será hora de que paren un cambio, muchachas y muchachos, con todo el derecho que hay para disentir, pero no a mentir y a engañar”, sentenció.

Al respecto, la titular del Senado llamó a todas las fuerzas políticas a debatir cómo salimos de la pandemia. “De esto tenemos que hablar los argentinos, de cómo hacer para revertir esta realidad. Porque la pandemia se va a acabar, vamos estar todos vacunados pero después vamos a tener que hacernos cargo del muerto que nos dejaron y a los que nos dejaron el muerto, les pido humildad, solidaridad y patriotismo”, cerró.

El Plan Qunita se implementó durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2015, pero fue luego discontinuado por la administración de Mauricio Macri tras denuncias judiciales por una supuesta malversación de fondos por compras con sobreprecios.

El reciente sobreseimiento de todos los procesados en la causa del Plan Qunita por inexistencia del delito volvió a visibilizar el programa puesto en marcha hace exactamente seis años. El objetivo del programa es reducir la mortalidad infantil por colecho y acompañar a las mujeres embarazadas en su periodo de gestación y luego del nacimiento de sus hijos.

Durante el acto, Cristina aseguró que el plan Qunita fue para ella “uno de los programas más caros” a su “corazón” cuando lo lanzó durante su Presidencia, pero afirmó que “esta reedición” le gusta “más” que el anterior porque “va a garantizar el control prenatal desde el primer trimestre” a todas las personas gestantes que accedan a él.

“Esto demuestra que todo programa puede renovarse y mejorarse en lugar de destruirse”, dijo la Vicepresidenta y agregó: “Se siente mucho mejor cuando uno no odia, el odio amarga, envejece, estresa. Prueben con amor, que da muchísimo más resultado”.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof indicó que a partir de hoy todas las personas gestantes en la Provincia de Buenos Aires que reciban las Asignación Universal por Embarazo podrán anotarse en el Plan Qunita, desde el primer trimestre, para “que puedan recibir las cunitas cuando llegue el momento”.

Además, explicó que los nuevos prototipos del Plan Qunita II se producen en los talleres de penales bonaerenses en el marco del programa Más Trabajo, menos reincidencia que ayuda a la reinserción social de los presos de la Provincia.

“Es increíble lo que hicieron con el Plan Qunita. Pensar que a una fuerza política se le ocurriera ser tan destructiva. Se pueden discutir ideas, proyectos de país, pero hacer política haciendo daño, impidiendo que miles de familias recibieran las cunitas es inexplicable”, cuestionó Kicillof.

“Cuántas vidas se perdieron y quién va a responder por esas vidas por haber discontinuado un programa, por haber actuado con odio para perseguir y quitar derechos”, cerró el funcionario bonaerense.