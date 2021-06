a más de 500 km de su hábitat original

El pasado sábado, una manada de catorce elefantes asiáticos esperaba paciente y bajo la estupefacción de los vecinos del municipio de Shijie, en la ciudad china de Yuxi, la llegada de otro elefante rezagado. El animal solitario es un macho joven de 10 años de edad que, mientras las miradas de los habitantes se posaron sobre sus compañeros de viaje, aún se encontraba a unos 16 kilómetros de distancia del resto del grupo.

No es la primera vez que la manada sorprende a los vecinos de varias localidades chinas: la semana anterior había sido vista a más de 8 kilómetros de distancia del Shije, según informaron los medios de comunicación estatales, que siguen de cerca la migración de los paquidermos. De hecho, según explica la agencia de noticias AFP, la cadena de televisión estatal CCTV, la retransmite en directo durante las 24 horas del día.

El menor del grupo, el más joven y díscolo elefante, desoyó las reiteradas llamadas de los adultos para que regresara junto al resto de la manada, aunque el pequeño macho parecía no tener prisa.

El inicio de un largo viaje

Su aventura comenzó mucho antes, a finales del año pasado, de forma que este grupo de elefantes asiáticos ya lleva recorridos unos 500 kilómetros, causando especial estupor entre los ciudadanos de las localidades por las que vagan. Salieron de su hábitat original en la región china de Xishuangbanna Dai y se han ido trasladando hacia el sur de Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, según explica la agencia oficial china Xinhua.

No obstante, no fue hasta el pasado mes de abril cuando los investigadores y funcionarios del gobierno chino comenzaron a darse cuenta de lo lejos que habían llegado, con lo que comenzaron a monitorizar de forma exhaustiva los pasos de los elefantes, y de velar por su seguridad.

Así, durante más de un mes, la migración de la manada ha estado monitorizada por expertos y autoridades, quienes han tratado de dirigirla y escoltarla con el objetivo de evacuar y cortar carreteras para facilitar su paso y de utilizar cebos para distraerlos y alejarlos de los núcleos poblacionales. De hecho, fue precisamente la cercanía del grupo de paquidermos al municipio de Shijie este sábado y para prevenir posibles conflictos con las personas, hubo 319 agentes desplegados, más de 600 vehículos y 18 drones y se evacuaron 3.548 personas, según confirma la agencia china.

Buscaron comida en una residencia de ancianos

En los últimos años, los conflictos entre humanos y elefantes en la región se habían intensificado debido a numerosos proyectos humanos que invadían sus hábitats naturales, lo que pudo ser una de las razones que motivó su errante migración. Además, durante su travesía de 500 kilómetros, la manada ha asaltado granjas, se ha paseado por las calles urbanas y ha buscado comida en pueblos e incluso en una residencia de ancianos, según confirman medios como la agencia Associated Press.

No obstante, todos los animales están sanos y nadie ha resultado herido en estos encuentros. Es por ello que las autoridades han dado órdenes estrictas de no mirarles y también de no tratar de ahuyentarles con petardos o a través de otros medios.

Los elefantes asiáticos se encuentran bajo un estricto control de protección por parte de las autoridades estatales chinas, lo que ha permitido que la población de elefantes salvajes en la zona haya crecido de los 193 en la década de los 80, a unos 300.