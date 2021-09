“A mí no me sorprende nada de Mauricio Macri” – NCN

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés repudió las supuestas maniobras irregulares de blanqueo de capitales de la familia Macri reveladas en las últimas horas y aseguró que el ex presidente goza de una inmunidad judicial que lo protege las causas en marcha.

“Nunca imaginé que iba a ser la madre, la titular (del trust). A mí no me sorprende nada, pero pareciera que cuanto más causas judiciales aparecen, mas inmunidad hacia la persona de Mauricio Macri aparece, no lo entiendo, no lo comprendo”, señaló el diputado Valdés durante una entrevista con el canal de noticias C5N.

Para Valdés, parte de esa inmunidad judicial se traduce en apoyos políticos.

“Pareciera que quienes más duramente lo han criticado a él, extrañamiento van hacia él, como Patricia Bullrich o Elisa Carrió, que han dicho barbaridades de Macri”, agregó el diputado.

“Macri tiene una cualidad: que hay gente que está en su lista (de candidatos) que ha sido espiada ilegalmente por él y ha tenido una disciplina increíble para con él. Son cosas que uno queda absorto”, sostuvo.

En esa línea, Valdés analizó el poder dominante de la Argentina:

“Lo tenés a Paolo Rocca, que, quizás con esos medios de comunicación que le son, como que naturalizan las injusticias horribles que comete la propia justicia. El sobreseimiento de Paolo Rocca y el Grupo Techint, donde condenan a Roberto Baratta y sobreseen al corruptor. Uno no lo imagina hasta que pasa. Nunca pensé que podía existir un fallo de esa envergadura, y te sorprende todos los días”, indicó.

El legislador nacional también se refirió la reciente la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el santafesino Horacio Rosatti.

“Tampoco pensé que se iba a elegir un presidente de la Corte Suprema como se eligió. No se entiende, está todo mal. (Dijeron) aprovechemos que dos no vienen y nos votamos entre nosotros”, expresó, aunque resaltó la figura de Juan Carlos Maqueda. “Tengo un gran respeto por él, no entiendo. Es el más antiguo, podría haber sido presidente”, consideró.

Al ser consultado sobre si Rosatti era el candidato del Grupo Clarín para asumir en la Corte, Valdés admitió que hay aprovechamiento de sectores de la justicia tras las elecciones PASO:

“Sí, seguro, hay un sector del Poder Judicial que juega de acuerdo al poder de turno. Esto que pasó ahora con la elección de un presidente de la Corte no pasó nunca antes ni pensé que podía pasar. Me parece que está mal y de alguna manera hay que resolverlo”, puntualizó.