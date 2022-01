a partir de ahora, quienes sean contacto estrecho y no tengan síntomas no deben testearse

La determinación de no testear a aquellas personas que son contacto estrecho, se aprobó en el marco de la reunión que ayer mantuvo la ministra de Salud con sus pares provinciales, en el Consejo Federal de Salud (Cofesa).

“Tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas, no hace falta testearse” tiene síntomas no hace falta testearse”, dijo la ministra de Salud Carla Vizzotti ayer, en declaraciones al canal TN.

Pese a que no tengan síntomas, aclaró, ”quienes sean contacto estrecho igual deben aislarse cinco días de si están vacunados y 7 días si no”.

“Emergió una variante nueva, con una transmisibilidad extraordinaria y con una gravedad mucho menor de la enfermedad”, dijo Vizzotti. Aunque aclaró que el “aumento de casos no se traduce a hospitalizaciones y muertes”, la situación sí “tensa muchísimo el sistema de testeo en todo el país”.

Vacunación libre fuera del lugar de residencia

Por otra parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones acordaron ayer, en la reunión del Cofesa, facilitar a las personas el acceso a la vacunación contra el coronavirus fuera de su lugar de residencia, durante enero y febrero.

Esta campaña está focalizada en el movimiento interno en época de vacaciones, donde el turismo se moverá en diversos puntos del país. Así se buscará motivar a las personas a concurrir a vacunarse.

Vizzotti y sus pares, analizaron la actual situación epidemiológica de incremento en el número de casos de Covid-19 y acordaron “facilitar el acceso a la vacunación durante enero y febrero, permitiendo que las personas se vacunen fuera de su lugar de residencia».

Además, «se definió que el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo sea no menor a 4 meses y cambiar la lógica de los testeos«, indicó un comunicado del Ministerio de Salud.