A pesar del vacio opositor, el Frente de Todos logró los votos para dar media sanción a las jubilaciones de privilegio

Con 128 votos positivos, 2 abstenciones y ningún voto negativo, el oficialismo logró sacar la media sanción del proyecto que reforma el sistema de jubilaciones especiales de judiciales y diplomáticos. Juntos por el Cambio se retiró del recinto al inicio de la sesión por la presencia del diputado Daniel Scioli en la conformación del quórum.

El Frente de Todos acotó sus discursos una vez que se levantará el bloque mayoritario de la oposición e incluso, su presidente de bloque, Maximo Kirchner se rehusó de hacer el cierre del debate. Lo que permitió que en una sesión «express» el oficialismo se alzará con la media sanción del proyecto que ahora deberá revalidar en el Senado.

LA SALIDA DE JUNTOS POR EL CAMBIO DEL RECINTO

Lo que sería una sesión extraordinaria sin muchos sobresaltos se convirtió en una sesión envuelta en polémica por la presencia del diputado nacional y embajador Daniel Scioli (Frente de Todos). Fue Scioli quien ayudó a permitir el quórum y de inmediato Juntos por el Cambio abandonó el recinto por considerar que es irregular e inválida. El pliego de Scioli como embajador en Brasil ya fue aprobado en el Senado, pero todavía no fue publicado en Boletín Oficial.

Argumentos diferentes -y válidos- chocan por estas horas en los pasillos del Congreso Nacional sobre la presencia del diputado nacional del Frente de Todos, -y también embajador en Brasil- Daniel Scioli.

La furia la desató Juntos por el Cambio, que denunció que el oficialismo alcanzó el quorum de manera «anormal» porque se logró gracias a la participación de Daniel Scioli, cuyo pliego como embajador argentino en Brasil ya fue aprobado por el Senado.

Del lado del oficialismo se defienden, y el propio Daniel Scioli, en declaraciones a NCN, afirmó que él sigue siendo diputado nacional, y que su renuncia la presentará recién, el 02 de marzo.

«A partir del de marzo se presenta mi renuncia, así que sigo con mi responsabilidad como diputado hasta que esté formalizado con la firma presidencial y en boletín oficial mi designación como embajador», declaró Scioli.

Al mismo tiempo, el exgobernador bonaerense añadió: «Es verdad lo que dice Negri. Ya fui a Brasil, ya estoy reforzando los vínculos, encuentros con distintos sectores, pero eso no significa que yo he dejado mi responsabilidad como diputado. La actitud del presidente de la Cámara ha sido intachable, no entiendo a Negri», sentenció.