a quiénes alcanza – NCN

En lo que fue la segunda sesión presencial del Senado de la Nación, los legisladores aprobaron dos proyectos en materia económica. El primero: convirtió en ley el proyecto sobre Alivio Fiscal a entidades sin fines de lucro, el otro: aprobó por unanimidad la suba del mínimo no imponible al impuesto a los Bienes Personales.

Respecto al proyecto sobre la suba del mínimo no imponible al impuesto a los Bienes Personales, el Senado aprobó el proyecto y lo giró a Diputados.

El senador del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, explicó los alcances del proyecto de su autoría que busca que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes que deben abonar ese tributo.

«Proponemos un incremento del mínimo no imponible del impuesto sobre los bienes personales, consideramos que es insuficiente lo que está computado en tal concepto. De no actualizarlo, estaríamos gravando a contribuyentes que no sería razonable hacerlo», explicó el legislador cordobés.

El proyecto, que sufrió algunas modificaciones en el recinto respecto al texto original, pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a seis millones de pesos ya que hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos. Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.

Caserio explicó que el tributo tal como está «está afectando a una cantidad enorme de argentinos» y que era «una necesidad que había que abordar» ya que de no actualizarse se va a «gravar a una cantidad de contribuyentes que debería estar totalmente al margen de la tributación».

«Creo que es una ley justa y sensata que ayuda en un momento difícil de la argentina», cerró Caserio.

A su turno, la senadora de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, explicó: «Estamos de acuerdo siempre con un alivio fiscal al contribuyente, eso está claro. Pero esta rebaja – en verdad este aumento del mínimo no imponible para que menos gente tribute bienes personales-, es escasa, no alcanza».

«Nosotros también hicimos una modificación y subimos el momento a 53.000 dólares, pero miren cómo se ha empobrecido la Argentina que ahora lo elevamos a 30.000 dólares. Está de más que la vamos a acompañar», continuó.

En tanto, su compañero de bloque, Víctor Zimmermann, consideró que «los escenarios son diferentes para evaluar lo que tiene que ver con el mínimo imponible y el valor de la casa habitación». «Es importante establecer una actualización anual por la inflación que hay en la Argentina. Vamos a acompañar porque es un buen proyecto», agregó.

En el mismo sentido, el senador del Peronismo Federal, Juan Carlos Romero, anticipó su voto positivo, aunque consideró que «esto es un alivio, pero no lo suficiente. Creo que esta actualización es positiva, no obstante las observaciones y lo restrictivo que es el proyecto alivia, en parte, la contribución de la gente, voy a votar afirmativamente».

En ese sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el proyecto podría generar una pérdida de recaudación de $43.187 millones en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales, que se distribuye en $33.470 millones durante 2022.

Ahora es Ley el proyecto sobre Alivio Fiscal:

Por otro lado, la Cámara de Senadores convirtió en ley un alivio de las deudas tributarias que tienen entidades sin fines de lucro, como bomberos voluntarios, clubes de barrio, fundaciones, organizaciones comunitarias y micro empresas (mipymes) y que fue aprobado el miércoles a la mañana por la Cámara de Diputados tras una extensa sesión de más de 20 horas.

La decisión de discutir la iniciativa fue tomada al principio de la sesión que se llevó a cabo ayer jueves, luego de que el Frente de Todos logró imponer los votos de los dos tercios para que el proyecto sea debatido sobre tablas.

El peronista riojano Ricardo Guerra solicitó debatir el expediente ayer, poco más de 24 horas después de que fuera sancionado por la Cámara baja y sin que pase por comisiones.

El radical Julio Cobos dijo que Juntos por el Cambio estaba interesado en debatir el tema, pero pidió «un tiempo para estudiar el proyecto».

No obstante, el oficialismo hizo pesar su amplia mayoría y el tema fue puesto a discusión como anteúltimo tema de la jornada, antes de debatir el proyecto de Ley de Juventudes.

El proyecto de «alivio fiscal» comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado por un monto total inferior a $ 100.000.

La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonen las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a $ 100.000 para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054, y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

También señala que la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y punitorios, multas y demás sanciones, y no comprende los aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.

Además, se amplía la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.

El riojano Guerra mencionó que la cifra total que se «reconduciría a partir de los planes de pago asciende a 564.800 millones de pesos».

«A ese número se llega sumando la totalidad de la deuda líquida y exigible, de 314.300 millones de pesos; y la deuda pendiente de pago por planes, de 250.500 millones de pesos», puntualizó Guerra.

El senador riojano agregó que «de este modo, contribuyentes pequeños podrán afrontar la recuperación económica sin la carga de deudas fiscales generadas por la pandemia».

El mendocino Cobos, por su parte, reiteró que cuando el oficialismo «propuso este tema sobre tablas, desde Juntos por el Cambio se dijo que necesitábamos un tiempo prudencial para estudiar el tema y actuar como Cámara revisora».

«Estas medidas aplican alivio fiscal, lo sabemos. Es un tema complejo, pero estamos dispuestos a acompañar porque venimos de una pandemia, y uno de los reflejos de eso fue la cuarentena», mencionó Cobos.

Para el mendocino «estas son consecuencias de aquello» y resaltó que «el principal problema es la inflación que es un problema estructural».

«Debemos llegar a tener una inflación de un dígito, tasas bancarias de un dígito y unificar el tipo de cambio», enumeró.