A un mes de nacer, aún algunos acuerdos de Precios Justos siguen sin tener firma de nadie

A un mes del anuncio de la nueva etapa del programa Precios Justos con un tope mensual del 5% de incremento para bienes, entre ellos de consumo masivo, no están firmados los acuerdos con todas las empresas involucradas. Así lo confirmaron a PERFIL fuentes de la Secretaría de Comercio, que aseguraron que están trabajando “para formalizar los que faltan”. A pesar de estar en la lista de quienes habían renovado los convenios desde el 21 de agosto, algunos mayoristas cerraron acuerdos a fines de esta semana, mientras supermercadistas del interior dan la iniciativa por terminada. En tanto, comercios de barrio aseguraron a este medio que el formato de precios acordados “está perdido” y que ya no se consigue la mercadería.

Tal como adelantó PERFIL, a pesar del lanzamiento del programa y la publicación de la lista de quienes renovaron, no todos los convenios estaban sellados, y a treinta días de anunciados todavía no lo están. En la semana posterior a las PASO, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, no solamente prometió publicar la lista de las empresas que sí decidieron participar, sino también el nombre de las que no lo hicieran. Sobre estas últimas, afirmó: “Vamos a tener la oportunidad de establecer cuáles son los mecanismos de rentabilidad que plantean para las propuestas de precios que hacen”. Además, pidió a los mayoristas que “armen los programas con los mercados de barrio”.

En la semana en la que se cumplió un mes de estos anuncios, se apuraron los acuerdos con algunos mayoristas, pero otras negociaciones estarían estancadas. Una de las distribuidoras más grandes del país, que cuenta con sucursales en treinta ciudades, confirmó a PERFIL que adhirió al convenio a fines de esta semana, aunque figuraba como firmante en el listado desde el 21 de agosto.

Desde el supermercadismo del interior del país fueron categóricos: “Todo está parado por nuestra parte”. Fuentes del sector aseguraron a PERFIL que “hubo reuniones, pero muy pocos supermercados se inscribieron porque los proveedores no les entregan”. Cumplir con los acuerdos no depende de ellos, porque “solo entregan la mercadería al precio convenido a las grandes cadenas”.

Al ser consultados por PERFIL, desde la Secretaría de Comercio admitieron que, si bien “ya han firmado cerca de 330 empresas de diferentes sectores”, estiman que “en los próximos días podrían terminar de formalizar con las que faltan”. Sobre las que ya se encuentran dentro del programa, afirmaron: “Los acuerdos se están cumpliendo”.

El contraste entre lo que figura oficialmente y lo que se encuentra en realidad lo perciben principalmente los comercios minoristas incluidos en los Precios Justos barriales, que comenzó a implementarse el 2 de junio. “El formato de Precios Justos está perdido, los mayoristas ya no tienen la mercadería”, aseguró a PERFIL Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA). “Lo que me comentaron desde Comercio es que están duras las negociaciones, las empresas no quieren ceder”, agregó.

Luego de las primarias del 13 de agosto y la posterior devaluación, los alimentos y artículos de limpieza subieron hasta un 30%. En esa misma semana, la Secretaría de Comercio anunció que se había llegado a un acuerdo para mantener una pauta mensual de incremento de precios del 5% para más de 55 mil artículos que iban a retrotraer sus precios a valores anteriores a la devaluación. Pero esto último tampoco sucedió. “Tuvimos un 30% de suba en agosto, y sobre ese aumento siguen los aumentos. Obviamente, cada vez el dinero va a alcanzar menos”, detalló el titular de FABA.

“Propuse a la Secretaría de Comercio que, en vez de armar un programa con cien productos, se piense en armar un programa con treinta o cuarenta productos de alta rotación, para enfocarnos en lo que consumen diariamente las familias argentinas”, afirmó Savore.

Mientras tanto los precios siguen corriendo y a esto se suma la escasez. “En los mayoristas no hay arroz. Con el azúcar seguimos igual, llegó al valor de compra nuestro de 900 pesos, y las galletitas es muchísimo lo que están subiendo”. En los últimos tres meses, según el comerciante, el azúcar creció casi tres veces su valor de costo.

“Arroz literalmente no hay, y creemos que va a tener una suba del 40%”. En tanto, “un sachet de leche vale casi 500 pesos”, concluyó.

Los alimentos subieron un 15,6% según los índices del Indec de agosto, muy por encima de la inflación general, que fue del 12,4%. Se espera que suceda algo similar para septiembre, mes en el que las consultoras también proyectan un índice de precios al consumidor de dos dígitos.