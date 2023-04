A un mes de su procesamiento, Kambourian aseguró que será precandidato a intendente de Malvinas Argentinas

A menos de un mes de ser procesado por presunto uso de fondos del Hospital Garrahan para gastos personales, el médico pediatra, expresidente del dicho establecimiento de salud y dirigente de Juntos por el Cambio, Carlos Kambourian, confirmó que será precandidato a intendente de Malvinas Argentinas.

«Voy a volver a ser candidato ahora de la mano de Cristian Ritondo. Es mi candidato y me lo pidió y me dijo fuertemente que trabaje para ser intendente, y es lo que voy a hacer. Es mi mandato, son mis ganas, soy un candidato», afirmó a PERFIL.

Asimismo, el médico pediatra detalló de su trabajo junto a Patricia Bullrich a nivel nacional y Ritondo a nivel provincial: «En Nación y Provincia también vengo trabajando en el armado del equipo de salud, pensando y visitando los hospitales que están vacíos, con gente que no consigue turnos, algo similar a lo que pasa con la seguridad, donde hay una pérdida de conciencia de lo que está pasando».

Confirman el procesamiento de Kambourian por usar fondos del Hospital Garrahan para gastos personales

El procesamiento de Kambourian

El 28 de marzo de este año, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del pediatra por usar fondos del Garrahan para gastos personales. El procesamiento también alcanza al exdirector Administrativo, Alan Norton.

Los imputados fueron procesados como «autores responsables del delito previsto en el artículo 248, en concurso ideal con el 261 del Código Penal”, esto es abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

Kambourian siempre sostuvo que fue una causa «falsa» con «intenciones políticas» a raíz de las denuncias que presentó por el robo de vacunas en 2021. Incluso, denunció amenazas a sus hijos.

«Es razonable concluir afirmando que Kambourian y Norton, pese a estar alertados y conocer que no existía respaldo normativo, utilizaron las tarjetas corporativas asignadas para realizar gastos y adquisiciones con cargo al Hospital pero en beneficio propio«, detallaron los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah en el fallo.

Entre los ejemplos de gastos injustificados, el tribunal de apelaciones citó almuerzos pagados con la tarjeta corporativa para eventos familiares, como el cumpleaños de Kambourian. «Esos consumos son solo unos pocos de los cientos de gastos en que incurrió Kambourian con la tarjeta corporativa, y la rendición a la que alude la defensa es, en realidad, la presentación de simples comprobantes -tickets- seguidos de anotaciones manuscritas, genéricas e innominadas de que se trataba de reuniones y encuentros con gente vinculada a la salud o refrigerios y viáticos en ese contexto», agregaron los jueces.

María Eugenia Vidal pidió al PRO que «baje todas sus candidaturas para volver a empezar»

Interna en el PRO, también en Malvinas Argentinas

De confirmarse la candidatura de Kambourian, esto significa que habrá una nueva contienda entre los halcones y palomas del PRO en Malvinas Argentinas, dado que el médico trabaja no sólo con el precandidato a gobernador Cristian Ritondo, sino que también con Patricia Bullrich a nivel nacional, en el armado del área de Salud. Y del otro lado estará Lucas Aparicio, hombre de Horacio Rodríguez Larreta que apoya la candidatura de Diego Santilli en la provincia.

Aparicio ya le ganó en 2021 a Kambourian en Malvinas Argentinas, y buscará destronar al Frente de Todos de Leonardo Nardini y Noelia Correa, intendente de licencia y su sucesora, mientras Nardini se desempeña como ministro de Infraestructura de Axel Kicillof en la provincia.

Consultado sobre si aceptaría acoplarse a la propuesta de Aparicio en el caso de que el candidato larretista ganara, se negó tajantemente y repasó el currículum del candidato.

Cristian Ritondo habló de la renuncia de Fabián Doman: «Tomó una decisión que no comparto»

«No me acoplaría con nadie del sindicalismo ni que haya estado junto con Cristina Kirchner, y este es el pasado del candidato. Cuando perdí de una manera turbia las internas, este candidato rompió el bloque en el Concejo Deliberante en Malvinas, no creo que tenga ganas de dialogar ni trabajar en conjunto. Es personalismo puro, su vínculo es sólo con la ciudad de Buenos Aires. Tienen una línea que no coincide conmigo. Rompieron el bloque, eso no se hace, no estamos educados de esa forma«.

Kambourian todavía reclama irregularidades en los comicios de 2021: «Si no fuera por el candidato que negoció con el oficialismo para que le dieran unos cuatro mil votos, yo hubiera ganado (Por Aparicio)».

Y agregó: «Estoy abriendo un local partidario, estoy caminando Malvinas, haciendo censo de salud. Saqué 15 mil votos caminando por la gente. No me voy a sentar con Vivona (senador de la provincia por el FdT) para ganar de manera oscura, como hizo el otro candidato».

