A una semana de la llegada del Papa, el embajador del Vaticano en Irak da positivo en coronavirus – Télam

El embajador del Vaticano en Irak, el nuncio Mitja Leskovar, dio positivo en coronavirus a solo una semana de la llegada del papa Francisco a ese pas en una histrica visita que durar tres das e incluir los principales lugares y referentes polticos y religiosos, segn informaron fuentes de la nunciatura a las principales agencias de noticias del mundo.

Segn las fuentes citadas por la agencia de noticias AFP, el embajador tiene sntomas leves y se encuentra en buen estado. “Pero eso no tendr ningn impacto en la visita”, agregaron.

En Irak, todo est casi listo para recibir al sumo pontfice, que realizar una visita sin precedentes en la historia del pas, devastado por cuarenta aos de conflictos y violencia, entre el viernes 5 y el lunes 8 de marzo.

Precisamente, Leskovar haba visitado varias provincias iraques en el marco de los preparativos de esa visita.

Tanto el papa Francisco como todos los periodistas y clrigos que lo acompaarn en el viaje se vacunaron previamente contra la Covid-19 ya que en Irak el brote an no est controlado y el pas an espera la llegada de las primeras vacunas.

Recientemente, las autoridades decretaron medidas de confinamiento para frenar una nueva oleada de contagios del virus, que ya dej ms de 692.000 casos y ms de 13.300 decesos en el pas.