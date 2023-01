«A vos te lo digo Tailhade, no te tengo miedo» – NCN

Este jueves comenzó el debate por el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Durante la Comisión de Juicio Político, la temperatura comenzó a subir en el tramo final de la exposición del diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien apuntó contra el kirchnerismo. Sostuvo que “la mayor parte de sus líderes son corruptos o son autoritarios, en algunos casos son las dos cosas. Estamos acá por esos, porque no toleran la independencia del Poder Judicial”.

La frase provocó revuelo y le dio pie al discurso de Alejandro “Topo” Rodríguez, quien indicó que “no conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación, de la impugnación de la respetable inteligencia de cada uno de los miembros de esta comisión”. Luego, disparó contra un referente parlamentario del oficialismo: “Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros. Te lo digo a vos Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”.

Cabe hacer mención que el discurso desafiante del Topo Rodríguez provocó los aplausos de los legisladores de la oposición y mostró la ferocidad de la confrontación entre los dos espacios mayoritarios de la política nacional. En tanto, el diputado nacional aclaró que “hay que decirlo porque si uno no marca claramente el límite del respeto de entrada, va a suceder lo que nosotros no queremos que suceda, que es una sucesión de descalificaciones y agresiones. Primero hay que respetar el criterio, la inteligencia y la posición política de cada uno de nosotros”.

Por su parte, respecto al debate, Rodríguez expresó que “el inicio del juicio político se da en el marco de una embestida política que tiene como propósito paralizar la Justicia y tiene tres ejes: 1) el inicio del juicio es usado por el Presidente como lanzamiento de su campaña presidencial porque estaba en desacuerdo con dos fallos de la Corte Suprema; 2) Hay en marcha un proceso para modificar el Consejo de la Magistratura por decreto, lo dijo Martín Soria y nadie lo desmintió públicamente, fue ratificado por el gobernador de Chaco Capitanich, por Ricardo Quintela, por el senador Parrilli y por varios dirigentes más. Esto es, ‘si el Congreso no aprueba lo que queremos, vamos a avanzar por decreto’. Hacerlo sería perpetuar un golpe institucional contra el Consejo de la Magistratura; 3) el ultimo eje de este embate político para paralizar la Justicia es la ampliación a 15 de los miembros de la Corte Suprema de Justicia”.