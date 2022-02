Abbas denunció ‘acciones unilaterales’ de Israel ante Nacy Pelosi

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió este jue en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, con el presidente palestino, Mahmud Abbas, quien denunció las «acciones unilaterales israelíes», informó la prensa internacional.

Se trata de la reunión más importante a ese nivel entre palestinos y funcionarios estadounidenses en años.

Durante el encuentro, Abbas pidió que el gobierno estadounidense actúe para poner fin a las «acciones unilaterales israelíes» que, según dijo, ponen en peligro «la solución de dos Estados», israelí y palestino, informó la agencia de noticias AFP.

Asimismo, mencionó entre otros puntos la «expulsión» de palestinos de Jerusalén este, parte de la Ciudad Santa ocupada desde 1967 y luego anexionada por Israel, y la continuación de la colonización judía en Cisjordania.

Las relaciones entre Estados Unidos y la Autoridad Palestina empeoraron bajo el mandato del expresidente Donald Trump, quien reconoció a Jerusalén como capital de Israel, pero se restablecieron en 2020, tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

#Palestinian president Mahmud Abbas met with #US House Speaker Nancy Pelosi in the #Israeli-occupied West Bank Thursday for talks on reviving a two-state solution to the conflict https://t.co/F5fRiZGxmG pic.twitter.com/lF2SmF82d2

— Arab News (@arabnews) February 17, 2022