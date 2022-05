Abdalla Al-Hamar, embajador de Qatar: «Consideramos a España un país amigo y habrá aún mas cooperación en el futuro»

España se prepara para recibir este martes al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en su primera visita oficial desde que en 2013 accediera al trono tras la abdicación de su padre. Se espera que en esta visita de dos días el emir se reúna con el Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se podrían discutir temas como las relaciones económicas entre ambos países y futuros contratos relacionados con la energía, al ser Qatar una de las mayores potencias mundiales de gas natural.

Con motivo de la histórica visita, 20mintutos entrevista a través de un cuestionario a Abdalla Al-Hamar, embajador de Qatar en España, con el que se han abordado cuestiones como las exportaciones de gas o la celebración del próximo Mundial de Fútbol, así como las relación con Irán e Israel y los derechos humanos dentro del Estado del Golfo.

España impulsa desde hace varios años, dentro de los cambios que ha ido realizando en política exterior, la relación con Qatar. ¿Cómo son las relaciones entre ambos países? Las relaciones entre Qatar y España van viento en popa. Prueba de ello es la llegada del emir a Madrid este 16 de mayo en visita oficial. La colaboración que existe entre los dos países es fuerte y estamos deseosos de continuar fortaleciendo los lazos. Qatar considera a España un país amigo y cercano, y estamos seguros de que veremos aún más cooperación a lo largo de los años.

Qatar ha sido en varias ocasiones el segundo proveedor de gas de España. En este momento, en el que el mercado del gas tanto en España como en Europa está viviendo grandes cambios. ¿Puede su país ser una garantía? ¿Existe la posibilidad de que Qatar sustituya a Rusia y se convierta en uno de los grandes exportadores de Europa? Al ser uno de los principales exportadores de Gas Natural Licuado (GNL) del mundo, Qatar está trabajando en estrecha colaboración con socios globales para desarrollar soluciones a largo plazo para satisfacer las necesidades energéticas del mundo. El Gobierno qatarí ya ha invertido en ampliar su capacidad de producción de gas en los próximos años; sin embargo, llevará un tiempo aumentar el margen de producción y distribución. Además, trabajamos en estrecha colaboración con los homólogos europeos para continuar las discusiones sobre los acuerdos de suministro de GNL a largo plazo y el desarrollo de la infraestructura de importación asociada.

Por otro lado, varios países exportadores de gas han estado buscando durante años una manera de garantizar su futuro lejos de los combustibles fósiles. ¿Cómo ve el futuro de Qatar? Hemos estado invirtiendo mucho en proyectos de energía verde durante años, tanto en el país como en el extranjero. Estamos trabajando en la transformación de la infraestructura ergética local, además de trabajar con socios globales para desarrollar nuevas fuentes de energía con bajas emisiones de carbono. Nos interesa ayudar a que crezca la energía verde, y es un tema en el que nos hemos centrado durante muchos años. De hecho, es una de las razones por las que Qatar Investment Authority (QIA) invirtió en la empresa española Iberdrola. Hemos firmado acuerdos con esta empresa para facilitar la financiación de la investigación y la formación en el campo de las energías sostenibles.

¿Qué objetivos se plantean en este sentido? A partir de 2021, casi el 50% de los proyectos de generación de energía de infraestructura de QIA son inversiones de cero emisiones, y está previsto seguir avanzando hacia activos más ecológicos. Sin embargo, no es sólo en el sector de la inversión. La energía verde es uno de los pilares de Qatar National Vision 2030. Qatar está comprometido con una infraestructura de transporte sostenible, introdujo una estrategia de vehículos eléctricos y lanzó un sistema de metro ecológico de clase mundial en los últimos años.

¿En qué situación está Qatar ahora, tanto política como económicamente? Hemos logrado avances significativos en los últimos años. A nivel político, 2021 vio nuestras primeras elecciones al Consejo Shura, un hito que celebramos con gran entusiasmo. A nivel económico, seguimos prosperando gracias a nuestros recursos energéticos y a una mayor diversificación de la economía. Nuestro desempeño económico y las calificaciones internacionales positivas muestran nuestra sólida posición económica y fiscal a lo largo de los años. También hemos invertido nuestras ganancias estratégicamente, tanto dentro como fuera de Qatar, lo que incluye la inversión en nuestro desarrollo interno gracias a la construcción de infraestructura diseñada para llevar a Qatar al siguiente nivel, como marca la Visión 2030 del país.

El Mundial será una ventana abierta para que la gente conozca Qatar y el mundo árabe

Este invierno, por primera vez en la historia, se jugará un Mundial en un país árabe. ¿Qué significa para Qatar albergar un evento de estas características? Es un verdadero honor albergar el torneo más conocido y emocionante del mundo. Estamos encantados de poder tener tal ambiente de felicidad y disfrute en las calles de Qatar. Esta es una oportunidad que hemos estado preparando y esperando durante mucho tiempo, y será una ventana abierta para que la gente conozca Qatar y el mundo árabe. Estamos convencidos que los aficionados que vengan disfrutarán del país, la cultura y la gente.

Qatar es un banco de pruebas para organismos internacionales como la FIFA o el COI, que buscan expandir estos eventos a zonas donde nunca antes se habían organizado. ¿Crees que se repetirá con frecuencia en otros países de la zona? Te garantizo que será un éxito rotundo, y sin duda será uno de los mejores mundiales de la historia. Esta será la primera Copa del Mundo organizada por un país musulmán y árabe. La infraestructura que se ha construido es de clase mundial. Será el primer torneo compacto, lo que significa que la distancia más larga entre estadios es de 75 km y la más corta de solo 5 km. La gente podrá ver varios partidos al día en los estadios moviéndose en el sistema de metro. También se disputará en invierno, por lo que la condición física de los jugadores será excelente. Qatar ha creado el entorno perfecto para que sea una experiencia inolvidable para todos. No sé si se repetirá en otros países de la zona, pero a nivel regional siempre es beneficioso tener eventos de este tipo. Creemos que el deporte tiene el poder de construir puentes de entendimiento entre personas y culturas, y Qatar se dedica a garantizar que el torneo deje un legado positivo para el país, la región y el mundo.

Cada vez es más habitual ver grandes eventos deportivos en Qatar, desde torneos de tenis o fútbol hasta Moto GP. ¿Por qué Qatar ha decidido invertir en este tipo de eventos? El deporte es una parte importante de la cultura de Qatar, y es algo por lo que tenemos una pasión nacional. Invertimos mucho en los deportes porque creemos en su poder para unir a las personas. Qatar es uno de los pocos países del mundo que organiza un Día Nacional del Deporte, que es un día festivo que se celebra en febrero de cada año. Nuestro país reconoce la importancia del deporte y, a través de este día, tiene como objetivo incorporar los valores deportivos e inspirar a la población local a participar en deportes para mantenerse saludable.

La afirmación de que todas las personas que fallecieron eran empleadas como trabajadores de la construcción en los estadios y la infraestructura de la Copa del Mundo es categóricamente falsa

Por otra parte, la preparación para el Mundial ha sido criticada por organismos internacionales por las condiciones de los trabajadores. El diario británico The Guardian aseguró que más de 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto en la construcción de infraestructuras para la Copa del Mundo. ¿Cómo valora esta información? ¿Es esto una preocupación para el Gobierno de Qatar? El artículo ha recibido mucha atención, pero la mayoría de los informes eran inexactos o intencionalmente engañosos. Nuestro Gobierno ha abordado repetidamente el tema. Cada muerte es una tragedia, y el bienestar de la población de Qatar es la prioridad del Gobierno. La afirmación de que todas las personas que fallecieron en Qatar de la India, Sri Lanka, Pakistán, Bangladesh y Nepal fueron empleadas como trabajadores de la construcción en los estadios y la infraestructura de la Copa del Mundo es categóricamente falsa. Tomadas fuera de contexto, las cifras de The Guardian se han utilizado para crear titulares sensacionalistas. Las principales organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han rechazado este número. El reciente informe de noviembre de 2021 de la OIT confirma que la cifra de 6.500 es inexacta y se ha sacado de contexto regularmente en los medios. Qatar nunca ha rehuido las críticas cuando se basan en hechos. Tenemos y continuamos dando la bienvenida a la oportunidad de relacionarnos con cualquiera que esté interesado en comprender más sobre las reformas laborales que han tenido lugar en los últimos años.

En cuanto a la situación internacional. ¿Cuál es la posición de Qatar sobre la guerra en Ucrania? Siempre hemos estado comprometidos con el diálogo y la diplomacia para resolver disputas. Sobre el tema de la acción militar en Ucrania, la posición sigue siendo la misma. Subrayamos que la seguridad de los civiles debe ser una máxima prioridad e instamos a que no se lleven a cabo más acciones que puedan empeorar la situación humanitaria que ya se vive. Qatar reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y el establecimiento de los principios del derecho internacional, incluido el que indica que los conflictos deben resolverse pacíficamente. El Estado qatarí ha pedido el cese inmediato de la acción militar en Ucrania y continúa instando a todas las partes a que ejerzan moderación, además de estar en contacto constante con sus socios internacionales para evaluar la situación humanitaria y brindar la asistencia necesaria para apoyar a los refugiados ucranianos en estos tiempos difíciles.

En 2017 Qatar sufrió un bloqueo económico por parte de los países del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo que finalizó en 2021. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre Qatar y sus socios regionales? Las relaciones han mejorado significativamente. Somos países hermanos que compartimos cultura, tradición y hasta familias. Creo que se ha entendido ampliamente que Qatar es un país que siempre aboga por la diplomacia y la paz en nuestra región y en todo el mundo.

Una de las causas de este bloqueo fueron las relaciones entre Qatar e Irán. ¿Cómo están actualmente? Qatar e Irán comparten lazos constructivos basados en buenos vecinos e intereses mutuos. Así mismo, también compartimos el yacimiento de gas más grande del mundo con Irán, por lo que es importante mantener una relación constructiva con ellos. Esto no significa que siempre estemos de acuerdo con las políticas iraníes, pero el objetivo siempre es usar la diplomacia y el diálogo para resolver las diferencias y mantener relaciones pacíficas.

Qatar no cree que la normalización de las relaciones con Israel sea la respuesta al conflicto palestino-israelí

El Estado qatarí también desempeñó un papel importante en las negociaciones entre el Gobierno afgano y los talibanes, que finalmente se hicieron con el control del país. ¿Cómo valora la situación actual en Afganistán y las políticas de Gobierno talibán? Qatar ha sido un mediador imparcial en Afganistán durante los últimos años y siempre ha abogado por el diálogo y la resolución pacífica. Afganistán se encuentra en una fase de transición, pero continuaremos comprometiéndonos con el gobierno interino mientras esperamos mantener abiertos los corredores humanitarios y asegurar la libertad de movimiento continua desde Afganistán. En esta etapa, la retirada sería contraproducente y no serviría a nuestro propósito, ya que apoyamos los esfuerzos para construir un Afganistán fuerte y coherente con un gobierno inclusivo que garantice los derechos básicos del pueblo afgano. No toleraremos ninguna violación de los derechos humanos. Lo importante es no dejar que Afganistán enfrente solo sus problemas e intentar que la comunidad internacional inste al Gobierno a tomar medidas positivas.

Desde que se firmaron los Acuerdos de Abraham en septiembre de 2020, varios países árabes han normalizado relaciones con Israel. ¿Cómo son actualmente las relaciones entre Qatar e Israel? ¿Se plantean su reconocimiento? En las condiciones actuales, Qatar no cree que la normalización de las relaciones con Israel sea la respuesta al conflicto palestino-israelí. El núcleo de este conflicto tiene que ver con las condiciones drásticas en las que viven los palestinos como personas sin país, que viven bajo ocupación. Creemos que la comunidad internacional necesita desarrollar e implementar primero una solución política duradera, antes de que las relaciones normales puedan volver.

Varias ONG como Human Right Whatch denuncian que Qatar tiene un sistema de tutela masculina que obliga a las mujeres a solicitar un permiso masculino para realizar ciertas actividades. ¿Cómo ve la situación de la mujer en el país? ¿Qué política tiene el Gobierno de Qatar para una mayor integración social de las mujeres? Se han hecho grandes avances para crear igualdad de oportunidades para las mujeres en Qatar. Actualmente, las mujeres desempeñan un papel activo en el proceso de toma de decisiones políticas en el país y ocupan puestos destacados en los negocios y el gobierno como ministras, embajadoras y directoras ejecutivas. Las mujeres en Qatar tienen el mismo salario en el sector gubernamental, representan el segmento más grande de la fuerza laboral del Gobierno y tienen la tasa más alta de inscripción en la educación superior. Las mujeres también tienen derecho a las mismas oportunidades de formación y promoción que sus homólogos masculinos y son apoyadas y alentadas a seguir carreras en negocios y emprendimiento. Desde microempresas hasta pymes y grandes corporaciones, las mujeres son un componente clave para el crecimiento económico del país. Lograr una mayor igualdad de género es fundamental para la visión de Qatar para el futuro, y se hará más a medida que el Gobierno siga aplicando, introduciendo y ampliando políticas para garantizar que las mujeres desempeñen un papel activo en los negocios, el Gobierno y la sociedad en su conjunto.