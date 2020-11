Abigail- El gobierno de Santiago del Estero reasignó la pauta de la Noche de Mirtha los fondos serán destinados a cubrir las necesidades de Abigail

El gobierno de Santiago del Estero reasignó la pauta de la Noche de Mirtha los fondos serán destinados a cubrir las necesidades de Abigail

Fue a raíz de la decisión de rescindir la pauta, anunciada anoche por la actual conductora del ciclo La Noche de Mirtha Juana Viale y de la producción del programa, los fondos serán destinados a cubrir las necesidades de Abigail.

Crédito foto: Prensa Gobierno Santiago del Estero

En la emisión de “La Noche de Mirtha”, de este sábado, Juana Viale hizo mención al caso de Abigail y confirmó que por decisión propia iban a levantar la pauta que el gobierno de Santiago del Estero tiene hace años en ese programa para promocionar a las Termas de Río Hondo, capital provincial del turismo, y justamente la ciudad donde vive la menor de 12 años junto a sus padre.

“Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó”, afirmó anoche Juana Viale. “A mí como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de un niño en esa situación, no hay DNU, no hay ley y no hay nada que pueda prevalecer”.

El gobierno de la provincia mediante una resolución de Jefatura de Gabinete resolvió reasignar estos fondos desde la “Subsecretaría de Prensa a un fondo a cargo del Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de asistir en forma prioritaria el caso de Abigail”.

Los recursos reasignados serán dispuestos por la Defensoría Provincial de Niños, Niños y Adolescentes “ya sea en el tratamiento de su enfermedad, asesoramiento legal, como en todo lo que sea conveniente y necesario a criterio de la Defensoría en ayuda de esa familia, así como también en otros casos de vulneración de derechos de los niños y niñas”.