Aborto legal: Alberto Fernández anunció el envío del proyecto

Caravana verde para pedir por el aborto legal, NA.

El presidente Alberto Fernández confirmó esta tarde que enviará hoy el proyecto oficial de aborto legal al Congreso y reiteró que “el dilema que hay que superar es si los abortos se realizan en la clandestinidad” en el sistema de salud.

“Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades”, resaltó Fernández.