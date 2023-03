Accidentada visita del jefe del Pentágono a Israel por las protestas y la violencia

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, dijo estar «muy preocupado» por la multiplicación de actos de violencia de colonos judíos, durante una accidentada visita a Irsael en la que se reunió con su homólogo israelí y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, en una jornada marcada por las masivas protestas en contra de la reforma judicial que impulsa el Gobierno y la continuación de la violencia en Cisjordania.

«Estoy aquí como un amigo que está plenamente comprometido con la seguridad del Estado de Israel, pero Estados Unidos sigue firmemente opuesto a cualquier acto que pueda desatar más inseguridad, incluyendo la expansión de los asentamientos y la retórica inflamatoria», dijo el jefe del Pentágono.

«Estamos especialmente preocupados por los actos de violencia de los colonos contra palestinos y seguiremos oponiéndonos a esos actos», que pueden acarrear mayor inseguridad y comprometer una salida política del conflicto, declaró Austin en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Tel Aviv junto al ministro de Defensa israelí, Yoav Galant.

Austin tenía previsto llegar hoy temprano a Israel desde Egipto para reunirse con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallan, y el primer ministro, en una visita de un día, pero protestas contra una reforma judicial que impulsa el Gobierno israelí obligaron a hacer un cambio de último momento y modificar el lugar de las conversaciones del jefe del Pentágono.

En las manifestaciones, miles de ciudadanos bloquearon las rutas del aeropuerto israelí Ben Gurion y sus alrededores para manifestarse en contra de un polémico plan de reforma judicial impulsada por el Gobierno de coalición de ultraderecha de Benjamin Netanyahu.

En lugar de reunirse en Jerusalén o en el Ministerio de Defensa, ubicado en el centro de Tel Aviv, Austin debió hacerlo en una fábrica cerca del aeropuerto internacional de Ben Gurión, un cambio de ubicación solicitado por el Ministerio de Defensa de Israel, informó el medio local Times of Israel.

Tanto Gallan como Netanyahu debieron trasladarse hasta las inmediaciones del aeropuerto.

Just landed in Tel Aviv. We will continue to work closely with Israel to promote regional stability and counter common threats through our robust defense cooperation. pic.twitter.com/EQAREOqOem

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 9, 2023