Aceleran empresas chinas inversiones en México

La presidenta de la China Chamber of Commerce and Technology Mexico, Amapola Grijalva Vega, explicó que muchas empresas asiáticas han volteado a la economía mexicana al verlo como un país atractivo y estratégico; sin embargo, un punto de preocupación es la inseguridad que hay el país y los procedimientos que tienen que enfrentar en migración para ingresar a México, en donde hay casos en los que se les mantiene tres días en el aeropuerto.

Compañías como BAIC, DiDi, ZTE, Huawei, Xiami, Hisense, Bank of China y Sinohydro trajeron inversiones al país por 15 mil millones de dólares en los últimos 20 años, aunque el 42% se ejerció entre 2019 y 2020, equivalentes a cinco mil 800 millones de dólares.

Además de que participan en proyectos de infraestructura en México como lo visto en 2020, año en que al consorcio Mota-Engil que en asociación con China Communications Construction Company (CCCC) se les adjudico la construcción del primer tramo del Tren Maya.

«La propuesta asciende a 13 mil 400 millones de pesos y se espera que CCCC y Mota-Engil se vuelvan a asociar para el tramo cinco del tren», expuso Grijalva Vega.

Las empresas chinas más interesadas en venir a México pertenecen a las industrias automotriz, eléctrica y electrónica, por lo que poco a poco la tendencia será que se ubiquen en el mercado mexicano para mantenerse en el mercado, ya que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá pide cierto contenido nacional.

Añadió que mucho de la promoción del comercio y atracción de inversiones «prácticamente quedó en manos del sector privado» desde la desaparición del órgano promotor mexicano que fue ProMéxico, porque actualmente son los empresarios quienes ayudan y asesoran a quienes quieren invertir en el país.

A pesar de ello, de enero a septiembre del 2021 la inversión china que recibió la economía mexicana ascendió a 167 millones de dólares, explicó.

De igual manera, Grijalva recordó que China compra de todo tipo de productos, no solamente materias primas. «Realmente China compra de todo y vende de todo, no nada más productos básicos», algo que se observa porque si bien en años pasados el principal producto que exportó México fueron pescados y moluscos, en el 2020 aparecieron partes de vehículos, además de cárnicos.