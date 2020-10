Acevedo: No hay posibilidad de que con medidas muy cortoplacistas venga la inversión

Periodista: ¿Tiene previsto reunirse con el FMI esta semana?

Miguel Acevedo: Sí. Es la primera vez que nos invitan. No tuvimos una reunión con ellos por lo menos en estos últimos cuatro años. No sabemos todavía en qué día y qué hora. Desde 2018 a la fecha se reunieron con muchos, pero no con la UIA. Desde que estoy en la presidencia no me he reunido. Cuando empezaron a venir por el gobierno de Macri, no pidieron reunión con nosotros. Supongo que será el miércoles o el jueves.

P.: ¿Qué tiene para decirles, entonces, dada la delicada situación?

M.A.: Está muy complicada la situación, pero con estas últimas medidas se ve por lo menos que ya están hablando más de macroeconomía. Ya no son los u$s200 del Banco Central sino que el otro día Guzmán habló de la tasa de interés, de bajar la inflación, de tener un tipo de cambio competitivo. Está viendo la variables macroeconómicas que hasta ahora no se estaba mirando. Creo que de a poquito están empezando a tener una mirada… y creo que eso tiene que ver las reuniones con el Fondo.

P.: El FMI le va a pedir al Gobierno un plan y parece que lo que hay hasta ahora está claro. ¿Qué ven ustedes?

M.A.: Hasta ahora han sacado estas medidas en las que no estamos en desacuerdo, salvo el tema del campo, que me parece que es muy temporal y que deberían haber bajado más los derechos.

P: ¿Ven posibilidad de que vengan inversiones?

M.A.: Primero pensamos que iba a haber un plan económico, pero los últimos presidentes ya no quieren hablar de plan económico, de modo que al menos una hoja de ruta que diga para qué lado vamos. Eso deberíamos tenerlo. No hay posibilidad de que con medidas muy cortoplacistas venga la inversión, ni de la parte local ni de la parte de afuera.

P: Hay economistas que consideran que los planes de incentivos por dos o tres años como se vienen ofreciendo en los últimamente no sirven, que esas mejoras deben ser permanentes…

M.A.: Es así. A esto el Gobierno responde que estamos en una situación delicada que no tenemos financiamiento ni reservas, pero por algo hay que empezar.

P. ¿Esperan una nueva convocatoria del Gobierno en estos días?

M.A.: En la última reunión que tuvimos nos dijeron que nos iban a llamar para ver otras medidas. Yo no estoy en el papel de pesimista, pero hace un mes y medio que nos hablan de las 60 medidas y reuniones con el gabinete económico. Está bien, nos escuchan, pero parece que no hay unanimidad de criterio.