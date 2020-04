“Activamos la alerta máxima en enero… los países que nos escucharon entonces están mejor que otros”

Tedros Adhanom, director general de la OMS, ha afirmado durante la rueda de prensa de este lunes sobre la situación global de la pandemia de coronavirus que la OMS “activó la máxima alerta en enero” y que “los países que escucharon a la OMS entonces están en mejor situación que otros”.

Con estas declaraciones ha respondido una pregunta de un medio brasileño sobre las medidas de confinamiento en algunas de las principales ciudades del país, algunas de las cuales empiezan a ser levantadas.

Después de que Mike Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, haya puntualizado que la situación en Brasil es “compleja”, al tratarse de “un país muy grande” con distintas regiones que se encuentran en distinta situación epidemiológica, Adhanom ha tomado la palabra para explicar que la OMS “no tiene ningún poder” para imponer medidas, sino que “sólo hace recomendaciones” a los países.

“La OMS no tiene un mandato para que los países hagan lo que decimos. Son sólo recomendaciones. No tenemos ningún poder. Cada país puede aceptar esas recomendaciones o no hacerlo”, ha recordado Adhanom que ha matizado que “nuestras recomendaciones se basan en la evidencia científica y tienen el objetivo de salvar vidas”.

“Activamos el mayor nivel de alerta sanitaria en enero, cuando sólo había 82 casos fuera de China. Los países podrían haber activado sus máximos sistemas de alerta sanitaria. Es un hecho que los países que nos escucharon entonces ahora están en mejor posición que otros. Creo que esto pone de manifiesto la importancia de escuchar a la OMS. No tenemos ningún poder para mandar o imponer; al final del día, los países tienen toda la responsabilidad”.

Desde que comenzó la pandemia, el Gobierno Brasileño ha tratado de restarle importancia, mostrándose reacio a tomar medidas drásticas. Incluso, el líder del Ejecutivo, Jair Bolsonaro, se unió la semana pasada a una manifestación contra las medidas de confinamiento que se han impuesto en algunas regiones y llegó a comparar la Covid-19 con “una gripecita”.

España tardó mes y medio en tomar medidas

La OMS declaró la alerta internaional el pasado 31 de enero, llamando a los países a adoptar una “acción global” contra el virus. Con todo, el organismo señaló en aquel momento que no era necesario imponer nuevas restricciones de “viajes y comercio” a y desde China, entonces principal epicentro del brote de coronavirus, en adición a las que distintos países ya habían implementado.En ese momento, había aproximadamente 9.500 casos de coronavirus confirmados en todo el mundo.

Con todo, muchos países tardaron en tomar medidas más allá de las restricciones a los viajes o al comercio; por ejemplo, en España no se declaró el Estado de Alarma, inicio de las medidas excepcionales de confinamiento de la población, hasta el día 14 de marzo, casi mes y medio más tarde. Para entonces, ya había 4.200 infectados en todo el país. Otros estados, como Portugal, ya habían impuesto medidas de restricción de la movilidad de personas a pesar de estar mucho menos afectados