Acuerdo con el FMI: “Si no hay ajuste ni reforma previsional ni laboral, se puede acompañar», afirmó Palazzo

El gobierno nacional cuenta los votos en la Cámara de Diputados para lograr la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FM). La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Frente de Todos abrió un manto de incertidumbre pero finalmente el Ejecutivo alcanzaría los votos necesarios.

Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de La Bancaria, es uno de los legisladores de fuerte referencia con Cristina Fernández y su hijo por lo que su postura era una de las podrían plantear duda.

Pero el propio dirigente sindical se ocupó de aclarar. «Si se respeta que no hay ajuste, reforma previsional ni laboral es un acuerdo que se puede acompañar«, aseguró Palazzo.

En declaraciones a Radio Con Vos, dijo que «en los trazos gruesos que ha manifestado el ministro (Martín Guzmán) es un acuerdo que no tiene reforma laboral, que no tiene reforma previsional. El gasto se mantiene constante en algunos rubros como la obra pública y que se paga con crecimiento. Habrá que leer la letra chica pero en principio si se respeta lo dicho en los medios me parece que se va a aprobar».

Palazzo dijo «entender» la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y aseguró que el diputado «es uno de los dirigentes más notables que tiene hoy el Congreso, uno de los mejores cuadros del Frente de Todos.

«Su renuncia a la presidencia del bloque, que no es al bloque, la entiendo. Me parece hasta razonable en algunos aspectos», señaló.