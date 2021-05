acuerdo de precios podría quedar stand by por el paro

Desde los supermercados aseguraron a este diario que actualmente se sigue vendiendo la carne a precios populares que se estableció con el acuerdo. Sin embargo, una fuente del sector afirmó que el acuerdo podría quedar en “stand by” por el paro de los productores, debido a que el consorcio ABC, que es quien les provee la mercadería, no cuenta con faena por el paro, por lo que las ventas dependen de lo que cada supermercado tenga en stock. Además, admiten que el consumo de carne aumentó porque la gente está más en la casa, y por el temor que se genera en los días previos a un anuncio de confinamiento.

Desde la Secretaría de Comercio fueron contundentes: “El acuerdo no se cayó”, afirmó una fuente de la cartera que conduce Paula Español. En diálogo con los supermercados, tuvieron la confirmación de que van a cumplirlo. Sobre todo, confían en las dos cadenas que no dependen del consorcio ABC para que les provea, sino que tienen una parte autoabastecida, como en el caso de Coto y La Anónima, que tienen hacienda propia. De todos modos, no descartan que pueda llegar a haber algún faltante debido al paro de la comercialización por nueve días, que termina este viernes. En el Mercado Central, que trabaja junto a la Secretaría, dijeron a Ámbito que el acuerdo sigue vigente.

El acuerdo de precios de la carne se anunció el viernes 7 de mayo, en la mesa contra el hambre, en la que participaron las autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, y Mario Ravettino, el presidente del consorcio exportador ABC, integrado por empresas que concentran el 90% de las exportaciones de carne. El acuerdo, firmado 10 días antes de que se cerraran las exportaciones de carne, establecía que debían destinarse 8 millones de kilos mensuales al consumo interno.

La venta minorista se distribuye un 25% en supermercados y un 75% en carnicerías, según el último informe de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El abastecimiento de las carnicerías lo realizan los matarifes y distribuidores. “Hay stock en cámara para abastecer hasta el domingo, por lo que el lunes o martes podría haber algún faltante, va quedando lo que tiene menos rotación”, aseguró a este diario Leonardo Rafael de Camya, la cámara que agrupa al sector. El abastecimiento dependerá de que efectivamente finalice el paro que estableció la Mesa de Enlace, previsto para este viernes. “Desde que te llega una jaula al frigorífico, recién a los 5 días llega a la carnicería, es un proceso lento, por eso estimamos un pequeño faltante el lunes o martes”, anticipó Leonel.