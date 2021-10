Acuerdo preliminar para formar Gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales – Télam

Olaf Scholz, probable futuro canciller.

Los partidos Socialdemcrata de Alemania (SPD), Verde y Democrtico Libre (FPD), respectivamente la primera, tercera y cuarta de las fuerzas polticas ms votadas en las elecciones de septiembre, anunciaron un acuerdo para iniciar conversaciones formales con vistas a una coalicin de Gobierno.

«Hemos conseguido efectivamente ponernos de acuerdo sobre un documento. Es un muy buen resultado, ello muestra claramente que se puede formar un Gobierno en Alemania» dijo el socialdemcrata Olaf Scholz, probable futuro canciller, en una declaracin a la prensa que dio con los dirigentes de los partidos ecologista y liberal.

Las tres formaciones, cuyos programas son muy diferentes, llevan a cabo desde principios de octubre negociaciones preliminares para intentar formar una coalicin indita, sin los conservadores de Angela Merkel, que obtuvieron el peor resultado de su historia en las legislativas del 26 de septiembre.

Los lderes de los tres partidos acordaron un texto conjunto que culmina la ronda previa de conversaciones exploratorias con un «muy buen resultado», en opinin del propio Scholz.

«Espero que ‘el semforo’ (el nombre popular que recibe este grupo de partidos por el color de sus identidades) pueda convertirse en una coalicin de reforma y progreso», declar la lder verde Annalena Baerbock.

El lder el FDP, Christian Lindner, por su parte, aplaudi el acuerdo preliminar que marca, a su juicio, un «punto de inflexin en la cultura poltica de Alemania».

Sobre la base del documento presentado, los tres partidos van a profundizar sus conversaciones e iniciar negociaciones oficiales que abordarn, punto por punto, todos los detalles de la futura alianza, inform la agencia de noticias AFP.

Este texto prev que no se aumentarn los impuestos y que se mantendrn los lmites de endeudamiento pblico.

Adems socialdemcratas, verdes y liberales quieren adelantar el fin de al uso del carbn (que proporciona el 37% de la electricidad que anualmente consume el pas) en Alemania de 2038 a 2030.

«Para respetar los objetivos de proteccin del clima, es necesaria una salida acelerada de la produccin de electricidad con carbn», afirman.

Estos progresos en las conversaciones no significan an que esta coalicin ser necesariamente formada, y por ende no est confirmado que Olaf Scholz suceder en la cancillera a Angela Merkel, que ocupa el cargo desde 2005.

La formacin de un nuevo Gobierno en Alemania es esperada con impaciencia por los aliados del pas, que temen una parlisis, especialmente a nivel de la Unin europea, si se prolonga el vaco poltico en Berln.