Acuña aseguro que la CGT “no avala seguir con la suma fija”

El Secretario General de la CGT, Carlos Acuña, planteó la postura del central acerca de la posible medida que tomaría ela presidente de la nación, sobre el congelamiento de las paritarias por 120 días, señalando que “la CGT no avala seguir con la suma fija”.

Acuña en dialogó con El Destape Radio, agregó respecto a la medida: “Yo a esto no lo veo bien, para mi tiene que ser conversando con los sectores que corresponde y después de esa forma ponernos de acuerdo porque si no tenemos que decir que por culpa de los salarios tenemos inflación y no es así. Si hay algo en lo que se perdió, fue en los salarios” y “si no podemos discutirlo, vamos a ir más para atrás”.

El dirigente remarcó que “desde el Gobierno todavía no recibimos ninguna propuesta de pagar con bonos. Nosotros nos enteramos de eso por los trascendidos”. “En la paritaria, nadie va a pedir lo que no nos puedan pagar. Ese es el compromiso de todos los gremios, pero vamos a discutir lo que tenemos que discutir”

Sobre el proyecto para que la CGT participe del control de los precios, Acuña se distanció de la postura y señaló: “Yo no veo posible que la CGT participe en el control de los precios. Creo que tiene que haber una responsabilidad de todos los actores de cuidar”.

