Acuña disparó duramente contra los docentes: “Les falta vocación de trabajo”

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, causó un gran revuelo tras sus fuertes declaraciones contra los docentes que paran: “Les falta vocación de trabajo”.

Si bien la titular de una de las carteras más importantes del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta afirmó que dialogan con los gremios todas las semanas, aseguró que alguno de ellos, como Ademys, “que es un gremio minoritario, se opone a todas las medidas”.

“Pero no es que se opone porque no hay espacio al diálogo, hay diálogo y hay mesas de seguimiento, no hay falta de diálogo sino falta de vocación por parte de este sindicato”, reafirmó.

Cabe recordar que en los últimos días completaron la vuelta a la presencialidad los cursos que aún mantenían cursadas virtuales, con un total de 290.000 estudiantes del nivel primario. Asimismo, los cursos del secundario comenzaron a retornar a partir del 4 de agosto mientras que el lunes pasado volvieron los que faltaban.

Al respecto, Ademys ratificó su postura denunciante ante el gobierno porteño y volvió a calificar la política oficial como de “abandono” por las escuelas de la Ciudad.

El referente sindical adelantó que en los próximos días anunciarán una caravana desde el Ministerio de Salud a la Jefatura de Gobierno y planteó que “seguiremos advirtiendo y denunciando las situaciones que se dan en la presencialidad plena”.

En referencia a la noticia de que las cooperadoras escolares se encuentra produciendo medidores de dióxido de carbono porque el Gobierno se niega a proveerlos, Adaro remarcó que “asumir el rol de cuidado que corresponde al gobierno de la ciudad, es preocupante y muestra abandono”.

“No hay posibilidad de estar en las aulas sin riesgos con este criterio. Es una imprudencia absoluta”, finalizó.