Acuña, en contra de fragmentar las vacaciones de invierno, como recomendaron epidemiólogos – Télam

Acua sostuvo que desde el punto de vista educativo, del desarrollo de los chicos, las vacaciones tiene que darse y todas juntas”.

La ministra de Educacin portea, Soledad Acua, ratific que no habr modificaciones en las fechas de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires, previstas entre el 19 y el 30 de julio, y se manifest en desacuerdo con la recomendacin de los epidemilogos que esta semana le sugirieron al Gobierno nacional la posibilidad de fragmentar el receso de mitad de ao.

“No es un capricho cortar a mitad de ao. Es necesario. No sera una buena decisin y no estamos evaluando fragmentar el receso. Yo entiendo la mirada de los epidemilogos pero desde el punto de vista educativo no es bueno para los alumnos ni para los docentes”, dijo Acua esta maana en declaraciones a CNN Radio.

En ese marco, sostuvo que “desde el punto de vista educativo, del desarrollo de los chicos, las vacaciones tiene que darse y todas juntas porque tienen un sentido” y agreg: “Los chicos necesitan parar, necesitan el receso para descansar, consolidar los aprendizajes y volver a empezar con otra etapa. Lo mismo los docentes, que vienen haciendo un trabajo enorme”.

Esta semana, los expertos y epidemilogos que asesoran al gobierno de Alberto Fernndez calificaron de “alarmante” que las vacaciones de invierno se extiendan 14 das a raz de la “movilidad que generara en todo el pas”.

Durante una reunin que mantuvieron el jueves con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, los expertos consideraron que eso sera la “antesala de la tercera ola”, por lo que propusieron “separar” esa instancia en “perodos ms cortos”.

Presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires

Por otro lado, Acua dijo que, de consolidarse la tendencia a la baja de casos de coronavirus, “vamos a tener ms presencialidad” en las clases, y valor el dilogo con las autoridades de la provincia de Buenos Aires “para no tomar medidas diferentes” en varios rubros, pero aclar que eso no se dio en materia educativa.

“Si se consolida la tendencia a la baja de casos de Covid, vamos a tener ms presencialidad”, afirm y seal tambin que “con la provincia de Buenos Aires venimos estableciendo dilogos cruzados para no tomar medidas diferentes”, y que “hubo llamados y coordinacin en este sentido sobre movilidad y polticas de salud y de economa, pero no as en materia educativa”.

Por ese motivo, la funcionaria confes que “nos puso muy contentos a todos” la noticia de que el Gobierno bonaerense dispuso que, a partir del prximo mircoles, vuelvan a dictarse clases presenciales escalonadas en esa provincia, tras el anuncio, el viernes, del gobernador Axel Kicillof.

“No venamos dialogando en esa direccin. Fue una sorpresa, pero ms que eso, una alegra que celebramos”, seal Acua, y estim que “era necesario y posible, porque sabemos del dao que les produce a los chicos no estar en la escuela”.

El viernes, el jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, anunci que continuarn con la modalidad de clases presenciales en “los jardines maternales y la educación inicial, primaria y especial”, y para la totalidad de los estudiantes secundarios se aplicar el sistema “bimodal”, es decir que se combinar presencialidad y virtualidad.

En cambio, las escuelas para adultos, las terciarias y los centros de formación profesional “seguirn en formato virtual pero van a poder retomar las prcticas presenciales”.