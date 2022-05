Acuña: “Evaluaremos una medida de fuerza a las empresas en contra de la inflación que hoy tenemos»

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, brindó declaraciones en las que apuntó contra el sector empresario como responsable directo del proceso inflacionario del país. Además, le pidió al gobierno nacional que enderece el camino y detalló por qué se opusieron al aumento por decreto.

El acelerado proceso inflacionario que atraviesa Argentina tuvo ayer la oficialización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fue del 6% en abril. Al respecto, Acuña expresó en diálogo con El Destape Radio que “los números vienen mal y ojalá que tiendan a bajar, pero creo que no alcanza con lo que sucedió respecto al porcentaje”. “La economía que manejan aquellas empresas, fundamentalmente alimenticias, que son los que generan esta situación, no son los trabajadores”, apuntó.

En este sentido, el dirigente sindical sostuvo que es necesario controlar los precios: “Tiene que haber políticas de Estado combinadas con los sectores económicos, que tienen que respetar y tener un margen de ganancia pero no así como sucede ahora que te sacan los sueldos”.

Tampoco dudó en responsabilizar al sector empresarial: “Los empresarios son los que siempre joden a las argentinos porque son los generadores de precios. Son los principales responsables. Cuando andan bien con un gobierno colaboran, cuando no andan bien, joden. Pero no solo al gobierno sino también al pueblo. Tienen su riqueza por la gente que trabaja”.

“Evaluaremos una posible medida de fuerza a las empresas en contra de la inflación que hoy tenemos”, remató el secretario general.

Respecto al pedido de algunos referentes gremiales para que el gobierno aumente los salarios por decreto, Acuña detalló por qué la CGT no estuvo de acuerdo: “Nadie mejor que los gremios puede saber qué discutir con sus empresas. Nosotros no pedimos barbaridades, nos adecuamos a lo que vemos lo que es la inflación y a lo que se puede, por eso firmamos hasta octubre, después vemos hasta abril. Por eso un decreto a algunos los deja abajo y a otros arriba. No es un equilibrio”.

De cara a las elecciones presidenciales 2023 y una oposición que anuncia posibles reformas laborales, Acuña manifestó que “si van a hacer una reforma que en vez de trabajar 8 horas van a ser 6, así en vez de tener 3 personas trabajando durante 24 horas pasas a tener 4, yo apoyo una reforma de esas. Ahora, si es para sacarle derechos a los trabajadores y esclavizarlos va a haber una batalla muy fuerte. La CGT se va a plantar y no lo va a permitir. Por ahora son todos slogan para endulzarle los oídos a sus sponsors empresarios”.

“Falta tanto tiempo y no vamos a saber lo que pasa dentro de 2 o 3 meses. Todos tienen chances. Si el gobierno endereza el camino y logra acertar y que acompañe el sector empresario, los trabajadores siempre vamos a acompañar para defender la democracia”, finalizó el dirigente de la CGT.